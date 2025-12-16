EN
Трамп подал иск против Би-би-си на пять миллиардов долларов

2 минуты чтения 09:15

Президент США Дональд Трамп подал иск на пять миллиардов долларов к британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, сообщает последняя. Поводом стал показанный в ее эфире фрагмент выступления Трампа на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года, после которого его сторонники отправились штурмовать Капитолий.

Как сообщается, иск подан в американском штате Флорида. В нем президент США обвиняет Би-би-си в клевете и нарушении закона о торговой практике.

О намерении судиться с британской телекомпанией Трамп заявил еще в ноябре. Тогда же Би-би-си направила ему развернутый ответ на его претензии. В нем утверждалось, что смонтированный фрагмент речи Трампа на митинге, показанный в эфире, не был результатом злого умысла и не нанес ущерба репутации Трампа, так как после этого он все равно победил на президентских выборах в США в 2024 году.  Также в письме отмечалось, что у Би-би-си не было прав на распространение программы в США.

В свою очередь, юристы Трампа в поданном им иске сослались на соглашения Би-би-си с другими дистрибьюторами на показ контента. Кроме того, они указали, что жители Флориды могли получить доступ к программе, используя VPN или стриминговый сервис BritBox.

Выпуск программы «Панорама», к которому возникли претензии у Трампа, вышел в эфир в октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США. Позже в прессу просочился внутренний документ Би-би-си, который спровоцировал скандал. Телекомпанию обвинили в нарушении принципов журналистской беспристрастности из-за того, как был смонтирован показанный фрагмент выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. В частности, из него была вырезана часть, к которой он призывал своих сторонников протестовать мирно.

