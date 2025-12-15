EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Таиланд ужесточил контроль за въезжающими в страну

2 минуты чтения 21:06

В аэропортах Таиланда из-за обострения конфликта королевства с соседней Камбоджей ужесточили контроль за прибывающими в страну камбоджийцами, а также гражданами третьих стран. Об этом сообщило таиландское издание Bangkok Post.

Усиление мер безопасности затронуло аэропорты столицы королевства Бангкока — Донмыанг и Суварнабхуми, а также городов Пхукет и Чиангмай. Миграционная служба Таиланда призвала иностранных туристов с пониманием отнестись к этим мерам, которые могут привести к скоплению людей на паспортном контроле. Время ожидания в очередях может вырасти с 20 до 45 минут, добавило Bangkok Post.

Иммиграционная полиция Таиланда опасается, что иностранцы могут воспользоваться безвизовым въездом в королевство, чтобы провести операции, угрожающие безопасности страны. Помимо камбоджийцев усиленные проверки затронут туристов из Восточной Европы и Северной Азии. Их, по мнению таиландских властей, могут использовать «в качестве наемников или даже шпионов».

Меньше чем за две недели Таиланд отказал во въезде 185 иностранцам, рассказало издание Khaosod со ссылкой на представителя миграционной службы королевства.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

Ограничения в первую очередь коснутся граждан Камбоджи или тех, кто недавно посещал эту страну, пояснили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. «Для российских туристов ничего не изменилось, и не ожидается, что изменится. Клиентам туроператоров можно посоветовать воспользоваться фасттреком от своего оператора», — добавили в ассоциации.

В начале декабря на границе Таиланда и Камбоджи вновь произошла эскалация: стороны сообщили о возобновлении боевых столкновений. Власти Таиланда обвинили камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, та отвергла эти заявления, назвав их недостоверными. Режима прекращения огня удалось добиться летом после очередного витка напряженности на приграничных территориях.

Обострения в отношениях между двумя странами регулярно возникают на фоне затяжного территориального спора, в частности, вокруг храмового комплекса Преах Вихеар, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН признал храм территорией Камбоджи, однако Таиланд не принял это решение и продолжает заявлять о своих правах на комплекс.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России