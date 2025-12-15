Таиланд ужесточил контроль за въезжающими в страну

В аэропортах Таиланда из-за обострения конфликта королевства с соседней Камбоджей ужесточили контроль за прибывающими в страну камбоджийцами, а также гражданами третьих стран. Об этом сообщило таиландское издание Bangkok Post.

Усиление мер безопасности затронуло аэропорты столицы королевства Бангкока — Донмыанг и Суварнабхуми, а также городов Пхукет и Чиангмай. Миграционная служба Таиланда призвала иностранных туристов с пониманием отнестись к этим мерам, которые могут привести к скоплению людей на паспортном контроле. Время ожидания в очередях может вырасти с 20 до 45 минут, добавило Bangkok Post.

Иммиграционная полиция Таиланда опасается, что иностранцы могут воспользоваться безвизовым въездом в королевство, чтобы провести операции, угрожающие безопасности страны. Помимо камбоджийцев усиленные проверки затронут туристов из Восточной Европы и Северной Азии. Их, по мнению таиландских властей, могут использовать «в качестве наемников или даже шпионов».

Меньше чем за две недели Таиланд отказал во въезде 185 иностранцам, рассказало издание Khaosod со ссылкой на представителя миграционной службы королевства.

Ограничения в первую очередь коснутся граждан Камбоджи или тех, кто недавно посещал эту страну, пояснили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. «Для российских туристов ничего не изменилось, и не ожидается, что изменится. Клиентам туроператоров можно посоветовать воспользоваться фасттреком от своего оператора», — добавили в ассоциации.

В начале декабря на границе Таиланда и Камбоджи вновь произошла эскалация: стороны сообщили о возобновлении боевых столкновений. Власти Таиланда обвинили камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, та отвергла эти заявления, назвав их недостоверными. Режима прекращения огня удалось добиться летом после очередного витка напряженности на приграничных территориях.

Обострения в отношениях между двумя странами регулярно возникают на фоне затяжного территориального спора, в частности, вокруг храмового комплекса Преах Вихеар, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН признал храм территорией Камбоджи, однако Таиланд не принял это решение и продолжает заявлять о своих правах на комплекс.