СМИ рассказали о потерянном ЦРУ в Гималаях генераторе на плутонии 

2 минуты чтения 09:04

В результате неудачной операции американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на одной из вершин Гималаев был потеряно устройство, работающее на радиоактивном топливе. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на участников операции.

По данным газеты, секретную операцию ЦРУ проводило в 1965 году. Ее целью было установить на второй по высоте вершине Гималаев комплекс оборудования, предназначенного для слежки за ядерными испытаниями, которые проводились в Китае. Одним из элементов комплекса, который предстояло поднять на высоту более семи тысяч метров, был радиоизотопный генератор с плутонием SNAP-19. 

22- килограммовое портативное устройство несла с собой группа американских и индийских альпинистов. Однако во время финального этапа восхождения они попали в снежную бурю и были вынуждены запросить эвакуацию.

При этом устройство на радиоактивном топливе командир миссии капитан М.С. Коли приказал спрятать в лагере, разбитом на склоне горы. С тех пор оно так и не было найдено.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

«Я никогда не забуду тот момент, когда Коли оставил его там наверху», — сказал изданию Джим Маккарти, последний выживший американский альпинист, участвовавший в этой миссии. «У меня внезапно возникло предчувствие, что мы его потеряем», — добавил он.

По словам Маккарти, он пытался отговорить командира, предупредив его, что он «совершает огромную ошибку», которая «закончится очень плохо». 

«Нельзя оставлять плутоний у ледника, впадающего в Ганг! Вы знаете, сколько людей зависит от Ганга?» — сказал он журналистам шесть десятилетий спустя.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Впервые о провалившейся миссии ЦРУ  в Гималаях стало известно спустя 10 лет после ее завершения. Первым о ней написало дочернее издание журнала Rolling Stone — журнал Outside.После этого конгрессмены-демократы  обращались к президенту США Джимми Картеру с призывом «предпринять все необходимые шаги для разрешения этой серьезной и неприятной ситуации». Однако опасное радиоактивное устройство так и не было найдено.

При этом, по словам индийских экологов, до сих пор существует риск, что из-за таяния горных ледников плутоний из генератора попадет в истоки реки Ганг, что приведет к ее радиоактивному заражению. 

