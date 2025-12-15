Богатые китайцы создают «непобедимые династии» с помощью суррогатных матерей в США

Американский суд отказал китайскому бизнесмену, занимающемуся разработкой видеоигр, Сую Бо в родительских правах на четверых еще нерожденных детей, которых вынашивают суррогатные матери в США. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По его данным, причиной такого решения стала информация о том, что Сюй уже имеет в США по меньшей мере восемь детей, также рожденных суррогатными матерями.

Как утверждает издание, случай Сюя — лишь один из примеров более глобальной тенденции. Богатые китайские бизнесмены и чиновники пытаются создать «непобедимые династии» с помощью суррогатных матерей за пределами Китая, где суррогатное материнство запрещено. По данным WSJ, речь идет о сотнях детей, рожденных в США и других странах.

Как сообщается, кто-то из китайских миллиардеров предпочитает заводить мальчиков, а другие — девочек, чтобы выдать их впоследствии замуж за за влиятельных людей. В публикации говорится, что срос на дщетей от суррогатный матерей со стороны клиентов из Китая настолько велик, что в США вокруг него разорвалась целая мини-индустрия.

При этом, как отмечает WSJ, будущим отцам даже не надо покидать страну для зачатия ребенка — достаточно отправить свой генетический материал и получить ребёнка, заплатив за это в общей сложности около 200 тысяч долларов.

Издание пишет, что пока рекордсменом по количеству рожденных таким образом детей стал упомянутый выше разработчик видеоигр Сюй Бо. В социальных сетях его компания заявила, что у него более 100 детей, рожденных с помощью суррогатного материнства в США.