EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Богатые китайцы создают «непобедимые династии» с помощью суррогатных матерей в США

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 12:51
Богатые китайцы создают «непобедимые династии» с помощью суррогатных матерей в США

Американский суд отказал китайскому бизнесмену, занимающемуся разработкой видеоигр, Сую Бо в родительских правах на четверых еще нерожденных детей, которых вынашивают суррогатные матери в США. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По его данным, причиной такого решения стала информация о том, что Сюй уже имеет в США по меньшей мере восемь детей, также рожденных суррогатными матерями.

Как утверждает издание, случай Сюя — лишь один из примеров более глобальной тенденции. Богатые китайские бизнесмены и чиновники пытаются создать «непобедимые династии» с помощью суррогатных матерей за пределами Китая, где суррогатное материнство запрещено. По данным WSJ, речь идет о сотнях детей, рожденных в США и других странах.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Как сообщается, кто-то из китайских миллиардеров предпочитает заводить мальчиков, а другие — девочек, чтобы выдать их впоследствии замуж за за влиятельных людей. В публикации говорится, что срос на дщетей от суррогатный матерей со стороны клиентов из Китая настолько велик, что в США вокруг него разорвалась целая мини-индустрия.

При этом, как отмечает WSJ, будущим отцам даже не надо покидать страну для зачатия ребенка —  достаточно отправить свой генетический материал и получить ребёнка, заплатив за это в общей сложности около 200 тысяч долларов.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Издание пишет, что пока рекордсменом по количеству рожденных таким образом детей стал упомянутый выше разработчик видеоигр Сюй Бо. В социальных сетях его компания заявила, что у него более 100 детей, рожденных с помощью суррогатного материнства в США. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Natalia Marcelewicz / Unsplash

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России