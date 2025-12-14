EN
Миллиардер из Китая решил найти невесту в соцсетях

2 минуты чтения 14:42 | Обновлено: 14:44

Профессиональный инвестор из Китая Лю Синь, чье состояние превышает 10 миллиардов юаней (более 1,4 миллиарда долларов), разместил объявление о поиске жены в соцсетях, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

Изначально 30-летний мужчина сделал публикацию анонимно, но затем признался в этом СМИ и назвал свое настоящее имя. Он назвал себя «определенно не уродливым», но в то же время «довольно толстым».

SCMP отмечает, что Лю оставил комментарии открытыми — пост о поиске жены собрал более тысячи комментариев, а некоторые женщины оставили под ним и последующей публикацией свою личную информацию и фотографии.

Лю известен своей деятельностью на рынке инвестиций и является одним из 10 крупнейших индивидуальных акционеров сразу в нескольких компаниях, акции которых котируются на бирже, сообщают журналисты.

О себе он также сообщил, что имеет «любовный мозг» — так в Китае называют людей, страдающих от иррациональной тоски без романтических отношениях. Лю отметил, что имел лишь минимальный «романтический опыт» после семейных проблем, случившихся в 2018 году.

Инвестор заявил, что не ожидает от будущего партнера соответствия ему в финансовом аспекте. Его будущая жена должна быть любящей, способной заботиться о других людях и желающей завести детей. Лю также охарактеризовал себя как чрезвычайно патриотичного и националистически настроенного человека.

Пользователи интернета усомнились в искренности намерений Лю, отмечает SCMP. Некоторые из них отметили, что мужчина мог бы найти жену на одном из элитных мероприятий, которые проводятся именно для знакомств, а значит у него могли быть и иные мотивы при публикации поста.

Другие сообщили о неоднозначной репутации Лю. Мужчину якобы обвиняют в привлечении инвесторов в падающие рынки. Инвестор отверг эти обвинения, заявив, что такие действия были бы незаконными, а он сам действительно настроен найти жену. Лю пообещал публично рассказать о будущих отношениях.

Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
