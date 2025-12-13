EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: встреча эстонских депутатов с Далай-Ламой едва не сорвалась из-за алкоголя

2 минуты чтения 19:08 | Обновлено: 19:13

Визит делегации эстонского парламента в Индию, в рамках которого планировалась встреча с духовным лидером тибетцев Далай-ламой, оказался в центре внимания из-за поведения части участников поездки. Как пишет эстонское издание Õhtuleht, несколько членов делегации от партии Eesti 200 во время рабочей поездки злоупотребляли алкоголем.

По данным газеты, речь идет о депутатах Юку-Калле Райде и Мареке Рейнаасе, а также о советнике министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна. Источники Õhtuleht утверждают, что во время визита они «фактически ушли в запой», а другие участники пытались сдерживать коллег.

Делегация прибыла в Индию 20 ноября для визита в Дармсалу, где планировались встречи с тибетским правительством в изгнании и Далай-ламой. В поездке также участвовали депутаты от других парламентских партий, всего группу сопровождали восемь человек.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

По информации Õhtuleht, стало настолько заметным, что принимающая сторона сочла необходимым сделать официальное замечание. Эстонским парламентариям сообщили, что, несмотря на понимание культурных различий, следует учитывать возраст Далай-ламы.

«Мы понимаем, что в вашей культуре принято много пить и курить, но вы должны учитывать, что далай-лама очень стар и не переносит запаха застоявшегося алкоголя и табачного дыма. Не могли бы вы проявить уважение и в этот день не употреблять алкоголь и не курить?», – цитирует прозвучавшее замечание Õhtuleht.

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

Издание отмечает, что участники поездки не стали подробно комментировать эту деликатную историю публично. При этом, по словам источников, инцидент получил широкий резонанс и обсуждается в Эстонии даже среди политиков, не участвовавших в визите.

Вместе с тем один из фигурантов истории, депутат Марек Рейнаас, подтвердил факт употребления алкоголя и заявил, что спокойно воспринял замечание принимающей стороны. По его мнению, подобные рекомендации являются рядовой частью протокола для иностранных гостей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников