СМИ: встреча эстонских депутатов с Далай-Ламой едва не сорвалась из-за алкоголя

Визит делегации эстонского парламента в Индию, в рамках которого планировалась встреча с духовным лидером тибетцев Далай-ламой, оказался в центре внимания из-за поведения части участников поездки. Как пишет эстонское издание Õhtuleht, несколько членов делегации от партии Eesti 200 во время рабочей поездки злоупотребляли алкоголем.
По данным газеты, речь идет о депутатах Юку-Калле Райде и Мареке Рейнаасе, а также о советнике министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна. Источники Õhtuleht утверждают, что во время визита они «фактически ушли в запой», а другие участники пытались сдерживать коллег.
Делегация прибыла в Индию 20 ноября для визита в Дармсалу, где планировались встречи с тибетским правительством в изгнании и Далай-ламой. В поездке также участвовали депутаты от других парламентских партий, всего группу сопровождали восемь человек.
По информации Õhtuleht, стало настолько заметным, что принимающая сторона сочла необходимым сделать официальное замечание. Эстонским парламентариям сообщили, что, несмотря на понимание культурных различий, следует учитывать возраст Далай-ламы.
«Мы понимаем, что в вашей культуре принято много пить и курить, но вы должны учитывать, что далай-лама очень стар и не переносит запаха застоявшегося алкоголя и табачного дыма. Не могли бы вы проявить уважение и в этот день не употреблять алкоголь и не курить?», – цитирует прозвучавшее замечание Õhtuleht.
Издание отмечает, что участники поездки не стали подробно комментировать эту деликатную историю публично. При этом, по словам источников, инцидент получил широкий резонанс и обсуждается в Эстонии даже среди политиков, не участвовавших в визите.
Вместе с тем один из фигурантов истории, депутат Марек Рейнаас, подтвердил факт употребления алкоголя и заявил, что спокойно воспринял замечание принимающей стороны. По его мнению, подобные рекомендации являются рядовой частью протокола для иностранных гостей.