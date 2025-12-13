EN
Известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво» актер Питер Грин найден мертвым в своей квартире

2 минуты чтения 12:26 | Обновлено: 12:37

Актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», умер в Нью-Йорке. Тело 60-летнего артиста обнаружили в его квартире в районе Нижний Ист-Сайд, сообщает New York Post со ссылкой на полицию и личного менеджера Грина.

По данным правоохранительных органов, Питера Грина нашли без признаков жизни в пятницу днем. Никаких следов насильственной смерти выявлено не было, однако окончательную причину предстоит установить судмедэкспертам. Информацию о смерти Питера Грина подтвердил и его менеджер Грег Эдвардс. Он назвал Грина «одним из великих актеров своего поколения» и отметил, что тот был его близким другом.

Питер Грин получил широкую известность в 1990-е годы. Большинству он известен по ролям отрицательных персонажей. Так, одной из его самых заметных работ стала роль безжалостного мафиози Дориана Тайрелла в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Камерон Диас. В картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Грин сыграл охранника и серийного убийцу Зеда.

В фильмографии актера десятки работ. Он также снимался в фильмах «Подозрительные лица», «Законы притяжения», «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тренировочный день». По словам менеджера, Грин готовился приступить к съемкам в независимом триллере «Mascots» вместе с Микки Рурком.

The New York Post напоминает, что в прошлом актер открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями. В интервью журналу Premier в 1996 году Грин говорил, что в подростковом возрасте сбежал из дома и жил на улицах Нью-Йорка, где начал употреблять наркотики. После попытки самоубийства в марте 1996 года он обратился за лечением и проходил реабилитацию.

