Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство жены

Суд Астаны вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву. Его признали виновным в жестоком убийстве жены. Салтанат Нукенова умирала несколько часов, в то время как ее муж пытался скрыть следы преступления и обращался к ясновидящей. Жестокость Бишимбаева и его реакция на смерть жены шокировали миллионы людей как в Казахстане, так и за его пределами — за судебным процессом пристально следили на постсоветском пространстве, а резонанс вынудил власти страны криминализировать побои. Главное про дело Бишимбаева — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву: ему назначили 24 года колонии строгого режима по делу об истязаниях и убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой. По статье об убийстве с особой жестокостью Бишимбаеву назначили 20 лет лишения свободы, по статье об истязаниях — семь лет. Однако общий срок по уголовным делам сократили до 24 лет, приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств (у Бишимбаева есть несовершеннолетние дети), частичное сложение сроков и время, которое он провел в СИЗО.

Отягчающими обстоятельствами суд признал опасный рецидив преступления (Бишимбаев избивал Нукенову и раньше) и состояние алкогольного опьянения. Бишимбаев сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение только после отбытия двух третей срока, то есть к 2040 году.

Также суд вынес приговор двоюродному брату Бишимбаева Бахытжану Байжанову. Его признали виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и назначили ему четыре года лишения свободы — суд также учел наличие у него несовершеннолетних детей в качестве смягчающего обстоятельства. Бишимбаев убил Салтанат Нукенову в ресторане на территории «Гастроцентра», директором которого является Байжанов.

Приговор вступит в силу 28 мая, обе стороны могут его обжаловать. Бишимбаев заявил, что у него «нет вопросов» к суду. Байжанов возмутился приговором и спросил судью: «За что четыре года мне? Вы невиновному человеку даете четыре года».

Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов перед судебным заседанием заявил, что Бишимбаев заслуживает пожизненного срока, но после приговора сказал, что у него нет вопросов к назначенному наказанию в отношении Бишимбаева, а вот со сроком Байжанова он не согласен.

В день оглашения приговора в Казахстане прошли акции протеста. Активистки из феминистского движения «Феминита» вышли на пикет в центре Алматы, требуя пожизненного лишения свободы для Бишимбаева.

«Почему беспощадному убийце не дали пожизненное? Это очень мягкий приговор. Пусть каждый из вас почувствует всю боль. Восемь часов умирала женщина, которая <...> хрипела от агонии», — сказала участница акции Жанар Секербаева.

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды сказал журналистам, что считает приговор адекватным. На момент освобождения Бишимбаеву будет 68 лет — по мнению Амангельды, «не факт, что он доживет до этого возраста». По его словам, судебный процесс над Бишимбаевым превратил Казахстан в регионального лидера по борьбе с домашним насилием.

Чем запомнится суд

Внимание к суду было приковано в большинстве стран бывшего СССР. Власти Казахстана распорядились транслировать судебные заседания онлайн и во многом благодаря этому крупные российские, украинские, азербайджанские, кыргызстанские издания освещали процесс.

Одним моментов суда, который привлек наибольшее внимание, была речь матери Салтанат — Жумагуль Нукеновой во время выступления Куандыка Бишимбаева. Кадры с ее выступлением быстро распространились по сети.

«Я свою дочь не видела, похоронила и лицо ее не видела. Как без особой жестокости ты ее убил? Как ты можешь такое говорить? Ты ее бил, как ты можешь такое говорить? Неумышленно? Восемь часов ты ее убивал!» — прокричала она во время заседания.

На заседании 22 апреля в суде показывали видео того, как Бишимбаев избивал Нукенову в ресторане незадолго до ее смерти. Эти кадры не показывали публике, но увиденное явно шокировало и судью, и сторону защиты. Брат Салтанат Айтбек Амангельды плакал при просмотре записей, а сам Бишимбаев сперва настаивал на том, что видео — это монтаж.

Выступления прокурора Айжан Аймагановой и судмедэксперта Тахира Халимназарова произвели сильное впечатление на публику. Аймаганова даже стала звездой соцсетей — с ее цитатами начали делать рилсы и тиктоки. На суде прокурор одергивала Бишимбаева и просила не смеяться, когда он давал показания. После этого в соцсетях ее стали называть человеком, глядя на которого люди могут верить, что справедливость существует. Так же публика воспринимала и адвоката семьи Нукеновых Жанну Уразбахова. Она и до этого дела защищала жертв бытового и домашнего насилия, а на суде прямо называла гибель Салтанат убийством, несмотря на протесты защиты Бишимбаева.

Судмедэксперт Халимназаров во время своего выступления аргументированно разбил версию Бишибаева, по которой Нукенова получила смертельную травму, упав и ударившись головой об унитаз. После его выступления в суде на его страницу в инстаграме подписались 100 тысяч человек, пользователи писали слова благодарности, и Халимназаров сказал, что такая реакция растрогала его до слез.

Убийство Салтанат Нукеновой

В ночь с 8 на 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову. Они поссорились в принадлежащем родственнику Бишимбаева ресторане, где он несколько часов истязал Нукенову, пинал ее и бил по голове. После этого Бишимбаев позвонил директору ресторана, своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову, и потребовал, чтобы тот приехал. В VIP-комнате ресторана, где Нукенова лежала без сознания на диване, были клочья ее волос и следы крови на шторах. Скорую помощь вызвали только вечером следующего дня: приехавшие врачи констатировали смерть Нукеновой.

Они же вызвали полицию, увидев множественные травмы и следы побоев на теле Нукеновой. В тот же вечер Бишимбаева задержали и отправили под стражу. Дело поступило в суд Астаны 26 февраля 2024 года, а с 27 марта заседания с участием присяжных транслировались в прямом эфире.

Следствие по делу Бишимбаева закончилось 24 апреля. Обвиняемый несколько раз говорил, что признает вину в убийстве, но не считает, что совершил преступление с особой жестокостью. Он и его адвокаты настаивали на том, что Нукенова умерла от травм, полученных после падения и ударов головой об унитаз и пол.

Во время судебных разбирательств стало известно, что за время отношений с Бишимбаевым Нукенова несколько раз пыталась уйти от него. Она рассказывала родственникам и друзьям о том, что он регулярно избивал ее. Также Бишимбаев контролировал личную жизнь своей гражданской жены: запрещал ей работать, общаться с родственниками и отслеживал ее звонки и переписки.

11 апреля правительство Казахстана ужесточило наказание за нанесение побоев и вернуло этот пункт в область уголовного права (в 2017 году побои в республике декриминализировали). Новые поправки в закон, которые в Казахстане неофициально назвали «законом Салтанат», предполагают штраф до 295 тысяч тенге (650 долларов) или до 25 суток ареста за легкое причинение вреда здоровью и от трех до восьми лет лишения свободы за тяжкое.