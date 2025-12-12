Опубликован список самых стильных персон года

Журнал Vogue опубликовал список самых стильных знаменитостей 2025 года. Рейтинг составлен на основе наиболее заметных и обсуждаемых публичных образов за уходящий год, в нем всего 55 строчек.

Одним из самых неожиданных участников списка стал Папа Римский Лев XIV. Понтифик, как отмечает издание, отошел от подчеркнуто аскетичного стиля своего предшественника, но сохранил традиции и внимание к символике. Первый выход Льва XIV после избрания, в красной атласной накидке и богато вышитой столе (элемент облачения священнослужителей в виде полоски ткани) на балконе собора Святого Петра, стал важным визуальным жестом, соединившим церковную традицию с современным подходом, пишут авторы рейтинга.

Также в число самых стильных людей был включен актер Тимоти Шаламе, которого Vogue называет одной из ключевых фигур современной мужской моды. Издание отмечает его последовательный отказ от классического дресс-кода красных дорожек и любовь к индивидуальным, часто экспериментальным образам.

В 2025 году редакторы выделили несколько светских выходов Шаламе. В том числе его появление на церемонии SAG Awards в кастомном кожаном костюме Chrome Hearts с галстуком-боло и кислотно-зеленой рубашкой, а также приезд на лондонскую премьеру фильма A Complete Unknown на электровелосипеде.

Помимо Шаламе и Папы Римского, в первую десятку самых стильных персон вошли модель Алекс Консани, музыкант Bad Bunny, актрисы Дженна Ортега и Айо Эдебири, а также рэперша Doechii. Редакторы также отметили актеров Джейкоба Элорди и Александра Скарсгарда, рэпера ASAP Rocky, модель Анок Яй и певицу Рианну. В журнале подчеркнули, что при составлении рейтинга учитывались не только бренды и узнаваемость, но и индивидуальность, смелость образов и культурное влияние.