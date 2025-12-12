Названа «Игра года» по версии The Game Awards 2025

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 признана «игрой года» на церемонии The Game Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Проект французской студии Sandfall Interactive получил девять наград и установил новый рекорд премии. Ранее лучший результат принадлежал The Last of Us Part II, которая в 2020 году завоевала семь статуэток. Об этом пишет Deadline.

Clair Obscur: Expedition 33 лидировала и по числу номинаций. Ее выдвинули в 12 категориях, что стало рекордным показателем за всю историю The Game Awards. В итоге Clair Obscur: Expedition 33 победила в номинациях «Игра года», «Лучшая RPG», «Лучшая инди-игра», «Лучший дебютный инди-проект», а также была отмечена за режиссуру, повествование, визуальный стиль, саундтрек и актерскую игру.

Как пишет The Guardian, игра начиналась как личный проект геймдизайнера Гийома Броша, над которым он работал в свободное время после основной занятости в Ubisoft. Первая версия существовала в виде технической демо под названием We Lost, а ключевые участники присоединились к проекту случайно, через Reddit, SoundCloud и ArtStation.

Со временем вокруг игры сформировалась небольшая студия Sandfall Interactive, сделавшая ставку на авторское видение, эмоциональный сюжет и ярко выраженную эстетику эпохи Belle Époque. На сегодняшний день Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом более двух миллионов копий, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ее «сияющим примером французской дерзости».

Что касается других претендентов на главные награды, Hades II была признана лучшей экшн-игрой, Hollow Knight: Silksong — лучшим экшн-приключением, а Donkey Kong Bananza получила награду как лучшая семейная игра. При этом ряд заметных проектов, включая Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei (по семь номинаций), Kingdom Come: Deliverance II (три номинации) и Split Fiction (четыре номинации), покинули церемонию без наград.