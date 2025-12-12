EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Превратившая себя в «живую куклу» блогерша выпала из окна в Таиланде

2 минуты чтения 21:55

Сотрудники отельного комплекса Patong Tower в Таиланде обнаружили тело мексиканской девушки. Ею оказалась известная блогерша Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, сообщает Daily Mail.

33-летняя Гонгора заселилась в гостиницу 9 декабря в курортном городе Патонг. Девушка сняла номер на девятом этаже на одну ночь. Всего через несколько часов ее тело обнаружили под окнами отеля на парковке.

Незадолго до гибели Гонгора переименовала свой аккаунт в Instagram, дописав к нему слово «умерла» на английском языке. Также блогерша опубликовала заключительную сцену из фильма «Шоу Трумана», где главный герой Джима Керри кланяется и говорит: «И на случай, если я вас не увижу: добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Гонгора прославилась в Instagram под именем «Марии Магдалины» благодаря многочисленным пластическим операциям. Первую известность блогерша получила в 2018 году, когда увеличила свои половые губы, введя в них филлеры. Она вспоминала, что чуть не умерла во время операции.

Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал11 минут чтения

Первую пластическую операцию по увеличению груди Гонгора сделала в 21 год. Процедура прошла неудачно, поэтому девушке потребовались дополнительные хирургические вмешательства.

Так началась ее длинная история по изменению своего тела, из-за чего в какой-то момент блогершу стали называть «живой куклой». Гонгора сделала подтяжку бровей, липосакцию лица, изменила зрачки, чтобы они напоминали кошачьи глаза, установила виниры и силиконовые ягодицы. Дополнительно она делала «бразильскую подтяжку», закачивая в бедра жир с других частей своего тела.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников