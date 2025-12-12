Превратившая себя в «живую куклу» блогерша выпала из окна в Таиланде

Сотрудники отельного комплекса Patong Tower в Таиланде обнаружили тело мексиканской девушки. Ею оказалась известная блогерша Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, сообщает Daily Mail.

33-летняя Гонгора заселилась в гостиницу 9 декабря в курортном городе Патонг. Девушка сняла номер на девятом этаже на одну ночь. Всего через несколько часов ее тело обнаружили под окнами отеля на парковке.

Незадолго до гибели Гонгора переименовала свой аккаунт в Instagram, дописав к нему слово «умерла» на английском языке. Также блогерша опубликовала заключительную сцену из фильма «Шоу Трумана», где главный герой Джима Керри кланяется и говорит: «И на случай, если я вас не увижу: добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Гонгора прославилась в Instagram под именем «Марии Магдалины» благодаря многочисленным пластическим операциям. Первую известность блогерша получила в 2018 году, когда увеличила свои половые губы, введя в них филлеры. Она вспоминала, что чуть не умерла во время операции.

Первую пластическую операцию по увеличению груди Гонгора сделала в 21 год. Процедура прошла неудачно, поэтому девушке потребовались дополнительные хирургические вмешательства.

Так началась ее длинная история по изменению своего тела, из-за чего в какой-то момент блогершу стали называть «живой куклой». Гонгора сделала подтяжку бровей, липосакцию лица, изменила зрачки, чтобы они напоминали кошачьи глаза, установила виниры и силиконовые ягодицы. Дополнительно она делала «бразильскую подтяжку», закачивая в бедра жир с других частей своего тела.