Ни жив, ни мертв 

В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так

Весной 2022 года в тюремной камере заключенного Табо Бестера, получившего пожизненное за изнасилования и убийство, произошел пожар. Когда огонь потушили, в камере нашли обгоревшее тело. Сперва полицейские предполагали, что Бестер погиб, однако позднее журналисты выяснили, что на самом деле в камере было тело другого человека, а сам Бестер организовал побег. Как ему удалось выбраться — в материале тру-крайм рубрики «Холода».

Ранним утром 3 мая 2022 года в южноафриканском городе Блумфонтейн в камере исправительного центра строгого режима Мангаунг, второй по величине частной тюрьмы в мире, начался пожар.

В этой камере содержали 35-летнего Табо Бестера, также известного как «Насильник из фейсбука», осужденного на несколько сроков за ограбление, изнасилования и убийство. Один из сроков был пожизненным. Под сожженным матрасом было тело, обгоревшее до неузнаваемости, и полиция предположила, что это был Бестер.

«Около четырех утра я увидел, как сотрудники выходят… Позже мы увидели представителей DCS (аналог ФСИН в ЮАР. — Прим. “Холода”), двух медсестер, а после 11 часов — полицию», — рассказывал о произошедшем один из заключенных. По его словам, сотрудники тюрьмы сказали заключенным, что Бестер сжег себя в камере, но тех это очень удивило: «Как? Ведь в камере нет электрических розеток. Не разрешено иметь спички, зажигать огонь, курить сигареты. Поэтому было странно, что ему удалось себя поджечь».

Кроме того, по словам заключенного, с Бестером всегда хорошо обходились, он «жил свою лучшую жизнь». Это заставило заключенных еще больше недоумевать, как подобное могло случиться.

«Насильник из фейсбука»

Табо Бестер родился 13 июня 1986 года в Йоханнесбурге. Его мать не зарегистрировала его в Национальном регистре, из-за чего впоследствии у него не было удостоверения личности. Сама она тоже была без документов до 2002 года, объясняя это тем, что ее мать работала на ферме, и работодатель не отпустил ее для регистрации ребенка.

Впоследствии, в 2002 году, она зарегистрировала детей на фамилию тети. Всех, кроме 16-летнего Табо. Он сбежал из дома. О юности Бестера свидетельств практически нет. Известно, что в 2009 году он впервые попал в тюрьму — получив шесть месяцев заключения за мошенничество. Вскоре после освобождения его обвинили в ограблениях, изнасилованиях и убийстве.

Магшот Бестера. Фото: Department of Correctional Services

Произошедшее восстановили со слов Бестера на суде. В начале 2011 года он пришел в салон BMW, чтобы купить себе новый автомобиль, и познакомился с сотрудницей салона, 26-летней Номфундо Тыхулу. Они стали созваниваться и переписываться. В начале сентября 2011 года, через восемь месяцев после знакомства, Тыхулу позвонила Бестеру и сообщила, что скоро выходит на новую работу. Тогда Бестер предложил свозить ее в Кейптаун, пообещав ей участие в фотосессии. 19 сентября пара прилетела в Кейптаун и заселилась в пятизвездочный отель One&Only. Они провели там две ночи.

Тело на обочине На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше Криминал 21 минута чтения

21 сентября они переехали в гостевой дом на престижном пляжном курорте Sunset Beach. В тот вечер Бестер и Тыхулу поссорились: Тыхулу узнала, что Бестер продолжил встречаться с другими девушками, а она, по словам Бестера, думала, что их отношения эксклюзивны. После ссоры они легли спать.

Поздней ночью Бестер разбудил Тыхулу и, угрожая ножом, потребовал отдать ему телефон и ноутбук. Затем он бросился на нее с ножом, пока она лежала в постели. Тыхулу пнула его и стала сопротивляться, пытаясь выбить нож. Во время борьбы Бестер ударил ее лезвием в грудь.

В 7 утра он вышел из номера с сумкой, в которой были ноутбук и телефон Тыхулу. Владельцу гостевого дома он сказал, что она еще спит, и попросил не беспокоить ее до двух часов дня. Он также попросил отвезти его в центр Кейптауна, а вечером улетел из города. Около девяти часов вечера владельцы гостевого дома забеспокоились, что от Тыхулу ничего не слышно. Войдя в комнату, они обнаружили ее тело.

Кейптаун. Фото: Pixabay

К тому моменту следователи уже несколько месяцев пытались выйти на след Бестера: в полицию обратились две девушки, которые рассказали об изнасиловании и ограблении. Выяснилось, что Бестер создавал поддельные страницы в фейсбуке и искал молодых девушек. Он писал будущим жертвам, что ими заинтересовались международные скауты модельной индустрии, и, пообещав им карьерные перспективы, заманивал на «съемки», где насиловал и грабил.

Следователи выяснили, что он использовал не менее 13 различных псевдонимов. Бестера также подозревали в серии других преступлений в разных городах.

Его поймали в начале октября 2011 года в Альбертоне, городе недалеко от Йоханнесбурга. Сначала он получил 50 лет в общей сложности за два ограбления и два изнасилования. В апелляции срок сократили до 30 лет.

В августе 2012 года Бестер признался и в убийстве Номфундо Тыхулу. Он получил пожизненный срок за ее убийство, а также 25 лет за ограбление при отягчающих обстоятельствах. Отбывать наказание его отправили в исправительный центр строгого режима Мангаунг, где в мае 2022 года и произошел пожар.

Бестер или не Бестер?

Возможная смерть известного заключенного привлекла внимание СМИ. Вскоре журналистам стали известны новые детали истории с пожаром. Например, один из заключенных рассказал репортерам Sunday Independent, что за несколько дней до пожара Бестер говорил о том, что его жизнь в опасности. Вскоре его перевели в одиночную камеру.

Официальное расследование продвигалось медленно. Даже спустя полгода после пожара полицейские не придали огласке результаты ДНК-теста сгоревшего тела.

Исправительный центр строгого режима Мангаунг. Фото: Google Maps

В одной из публикаций журналистка независимого издания GroundUp Маресия Деймонс отмечала, что местная частная лаборатория EasyDNA предлагала ДНК-тесты «в течение 5–7 рабочих дней с момента получения образцов лабораторией». Анонимные собеседники GroundUp тогда сообщили, что некоего сотрудника тюрьмы отстранили от работы после пожара в камере Бестера.

В одной из публикаций в январе 2023 года Деймонс подвергла сомнению версию о самоубийстве. Ссылаясь на утекшие документы следствия, журналисты предположили, что человек, тело которого нашли в камере, был мертв до начала пожара.

Тело доставили в государственный морг, писали журналисты. Отчет показал, что у погибшего были травмы головы, но в легких не было продуктов горения. Врач, проводивший вскрытие, пришел к выводу, что «причиной смерти являются травмы головы, приведшие к повреждению мозга».

Кроме того, источник GroundUp сообщил, что смерть Бестера «прикрыли» сотрудники тюрьмы и полиции. Собеседник издания утверждал, что разговаривал с Бестером за несколько дней до его смерти. Тот, по его словам, был «необычно счастлив» и даже упоминал, что «скоро уедет». Это показалось источнику GroundUp странным, поскольку Бестера приговорили к пожизненному заключению. Также свидетели сообщали, что в день предполагаемого самоубийства Бестер вел себя как обычно.

Авторы публикации задались вопросом: действительно ли сожженное тело, найденное в камере, принадлежало Бестеру?

«Неподтвержденные слухи»

15 марта GroundUp опубликовало новый материал за авторством Деймонс и ее коллеги Дэниэла Стейна. Журналисты выяснили, что рано утром в тот день, когда произошло возгорание, на камерах видеонаблюдения были видны люди, спешно покидавшие тюрьму.



Источник GroundUp описал журналистам день пожара. По его словам, одиночная камера, в которую незадолго до пожара поместили Бестера, редко использовалась, так как не полностью попадает под обзор камер видеонаблюдения.

Согласно контрольному журналу тюрьмы, изученному журналистами, сотрудник исправительного учреждения сообщил о дыме в три часа утра. Чуть позже, около 4:00, из камеры Бестера шел густой дым. В 02:59:50, за секунды до того, как дым заметили, на краю кадра видеозаписи были видны два человека, которые спешно покидали тюрьму.

Согласно журналу, сотрудников полиции местного полицейского участка Блумспруита вызвали в тюрьму около 04:25 утра, но звонок не прошел. Затем около пяти утра из тюрьмы позвонили по номеру горячей линии полиции, после чего вызов наконец передали в местное отделение. Согласно журналу, человека в камере, предположительно Бестера, объявили мертвым в 05:10 утра, а полиция прибыла только в 06:45.

Бестер (предположительно) в Сэндтоне. Фото: GroundUp

16 марта 2023 года журналисты GroundUp опубликовали фотографию, на которой человек, похожий на Бестера, делал покупки в супермаркете в городе Сэндтон, примерно на 12 километров севернее Йоханнесбурга. Снимок был сделан спустя два месяца после пожара.

У официального следствия и правоохранительных органов эти публикации журналистов вызывали раздражение. Департамент исправительных служб (DCS) назвал статьи в СМИ «слухами». «Было бы безответственно со стороны DCS реагировать на неподтвержденные или неофициальные сообщения», — говорил представитель ведомства.

Но журналисты не сдавались. Спустя несколько дней после ответа департамента они опубликовали материал, в котором говорилось, что Бестер не умер, а на самом деле организовал побег.

Надзиратель исправительного центра рассказал, что несколько раз направлял письма об этом заместителю министра исправительных служб. Первое из таких электронных писем датировалось 11 июня 2022 года — когда прошло почти полтора месяца со дня пожара. «Вам известно, что заключенному, который якобы сгорел заживо в исправительном центре Мангаунг, якобы помогли сбежать сотрудники исправительного центра Мангаунг и Министерства исправительных служб?» — цитировало письмо издание GroundUp.

8 ноября надзиратель отправил еще одно письмо: «Добрый день, сэр. Я информировал вас о побеге Табо Бестера в своем предыдущем письме <…> Ваш офис и <…> Министерство исправительных служб проигнорировали мои письма с уведомлением об этом».

Надзиратель рассказал журналистам, что вскоре после того, как он сообщил заместителю министра о предполагаемом «покрывательстве», его перевели из Мангаунга. «Это не первый случай, о котором я сообщал. Я отправлял [заместителю министра] множество писем о нападениях с ножом, коррупции и обращении с заключенными», — рассказал он GroundUp.

Исправительный центр строгого режима Мангаунг. Фото: Google Maps

Журналисты Деймонс и Стейн также выяснили, что, несмотря на заключение, Бестер продолжил зарабатывать мошенничеством. Он создал организацию, которая маскировалась под дочернюю компанию медиаимперии 21st Century Fox. Бестер представлялся Томом Мотсепе, менеджером компании, который якобы жил в Нью-Йорке. Он собирал деньги на несуществующую конференцию «Женщины в медиа». Источники издания отмечали, что достать мобильный телефон в Мангаунге было легко. Бестер даже по видеосвязи участвовал в презентации, состоявшейся в 2018 году в отеле Hilton в Сэндтоне. Он вышел на связь из тюрьмы, хотя посетителям сказали, что он подключился к мероприятию из Нью-Йорка.

На следующий день после публикации власти все же признали, что Бестер совершил побег. «Мы будем рыть землю и будут приняты серьезные меры в отношении всех причастных», — заявил представитель DCS.

30 марта 2023 комиссар DCS заявил, что из-за побега Бестера в исправительном центре Мангаунг назначили нового управляющего, а нескольких сотрудников временно отстранили от работы.

«В совокупности с результатами вскрытия и ДНК-анализа становится предельно ясно, что исправительные службы имеют дело с тщательно спланированным и организованным побегом», — сказал он.

Впоследствии по делу о причастности к побегу Бестера судили не менее пяти человек. За информацию о его местонахождении пообещали 100 тысяч рандов (около пяти тысяч евро).

Погоня на границе

Вскоре после публикаций о том, что за Бестера назначена награда, в полицию стали поступать звонки.

«Они просто хотели, чтобы его поймали», — говорил представитель одного из ведомств, которое занималось поимкой Бестера. Информация от очевидцев помогла идентифицировать автомобиль, которым тот пользовался.

В результате Бестера обнаружили в Танзании. Полицейские проследили за ним от отеля и остановили его машину неподалеку от границы с Кенией. Бестер был в ней вместе со своей девушкой Нандифой Магудуманой и неназванным гражданином Мозамбика, который им помогал. Полиция сообщила, что при себе у задержанных были несколько паспортов на разные имена.

Нандифа Магудумана в суде в 2025 году. Фото: Mlungisi Louw / Volksblad / Gallo Images via Getty Images

Как выяснилось позже, после побега из тюрьмы Бестер с Магудуманой жили в арендованном особняке в Сэндтоне. Бестер использовал удостоверение личности и водительские права на имя Катлего Нквана. Они вместе с девушкой управляли компанией Arum Properties, обманывая людей: заставляя их платить миллионы за строительные проекты, которые так и не реализовали.

Издание The Sunday Times писало, что пара вела роскошную жизнь. С прикроватной тумбочки Бестера изъяли наручные часы стоимостью 1,5 миллиона рандов (больше 75 тысяч евро).

Неопознанное тело

13 апреля 2023 года Бестера и Магудуману доставили обратно в Южную Африку из Танзании.

Полицейские выяснили, что Бестер смог организовать побег благодаря сговору с сотрудниками тюрьмы, в том числе с ее бывшим начальником и сотрудником компании Integritron Integrated Solutions, которая управляла системами видеонаблюдения. В ночь побега Бестера часть камер перестала работать между 21:00 и 04:00.

А человека, тело которого нашли в камере Бестера, звали Катлего Беренг. По словам его семьи, он пропал в марте 2022 года, о чем они сообщили в полицию. Согласно одной из версий, Беренга нашли без сознания незадолго до побега Бестера — его забрала скорая помощь. У него было низкое давление, и он умер по дороге в больницу.

После этого тело Беренга оказалось в морге Фри-Стейта: при нем не было документов, и его не смогли опознать. Вскоре его тело забрала девушка Бестера Нандифа Магудуман, работавшая врачом. Она перевезла его в морг в Совето, где оно хранилось в тюремном холодильнике до того момента, пока не понадобилось для осуществления побега Бестера. Незадолго до пожара его привезли в камеру на инвалидной коляске. Сам Бестер вышел из тюрьмы, переодевшись в форму тюремного надзирателя — ему в этом помогли сотрудники учреждения.

Исправительный центр строгого режима Мангаунг. Фото: Google Earth

Заключенный, находившийся на том же этаже, что и Бестер, рассказывал, что произошло после побега. Он утверждал, что спустя несколько часов заключенным приказали убраться в сгоревшей камере, а Судебной инспекции по исправительным службам (JICS) сообщили о произошедшем. По его словам, до начала уборки сотрудники тюрьмы уже уничтожили улики, среди которых были сгоревший ноутбук, мобильный телефон и кроссовки Puma, говорится в материале.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила Криминал 26 минут чтения

«Когда сотрудники JICS прибыли для осмотра места происшествия, они обнаружили, что тело уже вывезено. А когда же прибыли криминалисты, они увидели, что заключенные по указанию службы безопасности отмывают место преступления кипятком», — говорил он. Заключенный заявил, что тех, кто участвовал в уборке, позже перевели в другие тюрьмы по всей стране.

Бестер в суде. Фото: Nardus Engelbrecht / AP

В настоящее время Бестер и Магудумана ожидают суда. Одна из причин, по которой суд все еще не начался, — частая смена адвокатов, участвующих в деле. В сентябре Бестер уволил своих предыдущих защитников и назначил новую, уже пятую команду адвокатов с момента ареста в 2023 году. Однако еще больше началу процесса мешает то, что Магудумана оспаривает в Конституционном суде собственную депортацию. Она настаивает, что это было незаконное похищение под видом депортации, нарушающее ее права, и требует либо освобождения, либо признания процесса над ней недействительным.

Отдельным иском Бестер и Магудумана пытались запретить выпуск документального сериала Netflix «Beauty and the Bester» («Красавица и Бестер», с отсылкой к «Красавице и Чудовищу») — трехсерийной хроники побега, их жизни после него и ареста. Бестер и Магудумана утверждали, что фильм является клеветой, ущемляет их право на справедливое судебное разбирательство и умаляет их достоинство, изображая Бестера как «бесчеловечное чудовище».

12 сентября 2025 года, прямо перед мировой премьерой сериала, Высокий суд Северного Гаутенга в Претории отклонил их срочное ходатайство, постановив, что тот служит общественным интересам и основан на публичной информации.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности