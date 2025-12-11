Президент США Дональд Трамп «крайне разочарован» Россией и Украиной, но США продолжают работу над мирным планом с обеими сторонами конфликта. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, добавив, что Трамп устал от встреч и разговоров.

«Он хочет действий, он хочет завершения этой войны. Администрация США потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними», — отметила Левитт.

Таким образом Левитт ответила на вопрос журналиста Bloomberg о возможной встрече в Париже, где представители США должны обсудить мирный план Трампа с Францией, Германией, Великобританией и Украиной.

Левитт добавила, что если Вашингтон увидит реальный шанс на подписание мирного соглашения, то в Париж отправится команда президентского спецпосланника Стива Уиткоффа. Новый раунд переговоров получилось организовать после телефонного разговора президента Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Уиткофф встречался с Владимиром Путиным 2 декабря, однако переговоры в Кремле, длившиеся почти пять часов, не помогли сторонам найти компромисс. Главным предметом спора по-прежнему выступает право контроля над территориями Донецкой области.

В свою очередь, украинская делегация выдвинула условие в переговорах о перемирии. Украина готова вывести армию с территории Донбасса, если Россия пойдет на «взаимные уступки».