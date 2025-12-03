EN
Политика

Кремль рассказал об итогах встречи Путина с представителями Трампа

2 минуты чтения 01:06 | Обновлено: 01:20

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи Путина и представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Запись выступления Ушакова выложена в официальном телеграм-канале Кремля.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Чиновник заявил, что сторонам не удалось прийти к компромиссу по мирному плану, предложенному США. Ушаков не сообщил подробности о разногласиях, заявив лишь, что в плане есть пункты, с которыми Москва не готова согласиться.

Также, по словам Ушакова, Россия и США на данный момент не планируют проведение личной встречи Путина и Трампа. Чиновник отметил, что на встрече обсуждалась суть мирного плана США, а не его конкретные формулировки.

При этом стороны договорились пока не раскрывать суть переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером. Ушаков также сообщил, что Москва получила не только первоначальную версию мирного плана Трампа, состояющую из 28 пунктов, но и четыре других документа.

Одним из пунктов, с которыми Москва не согласна, оказался территориальный вопрос — Ушаков не сообщил детали российской точки зрения на этот вопрос, заявив лишь, что Москве не подходят «некоторые американские предложения».

Саму встречу Ушаков охарактеризовал как полезную, конструктивную и содержательную, отметив, что она продолжалась около пяти часов. По словам чиновника, мир в российско-украинской войне после нее «точно не дальше», чем был до разговора Путина и представителей Трампа.

РБК сообщает, что после встречи Уиткофф отправился в посольство США в Москве. Он не сделал заявлений для прессы, официальных комментариев со стороны Вашингтона на данный момент не последовало.

Помимо урегулирования конфликта России и Украины на встрече обсуждались вопросы экономического взаимодействия двух стран. Деталей об этом Ушаков в комментарии для журналистов также не привел.

