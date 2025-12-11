EN
США и Европа договорились о новом раунде переговоров по мирному плану Трампа

2 минуты чтения 20:23 | Обновлено: 20:24

Высокопоставленные американские чиновники встретятся в Париже с делегацией лидеров из Европы, чтобы попытаться достичь соглашения по перемирию в Украине, сообщает Axios со ссылкой на представителя Вашингтона. 

Запланированную встречу в Париже получилось организовать после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В переговорах также участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые сказали Трампу, что только Украина может решать судьбу своих территорий.

И хотя европейские лидеры по итогу назвали разговор уважительным и конструктивным, Трамп с ними не согласился, сказав, что они обсуждали перемирие в Украине в «довольно резких выражениях». Теперь в субботу должен состояться новый раунд переговоров американской делегации с представителями Евросоюза.

Ранее европейские страны работали над тем, чтобы представить свой вариант мирного договора. Как пишет Bloomberg, он состоял из трех отдельных документов. Первый касался общих условий прекращения войны в Украине, второй затрагивал гарантии безопасности и третий — вопросов послевоенного восстановления страны.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

При этом Россия на данный момент не получила от Вашингтона наработки по мирному плану. США продолжают обсуждать варианты перемирия с украинской стороной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь украинская делегация выдвинула условие в переговорах о перемирии. Украина готова вывести армию с территории Донбасса, если Россия пойдет на «взаимные уступки». 

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждал, что стороны обсуждают новый документ. Он предусматривает вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, предоставление Киеву международных гарантий безопасности. Взамен Украина откажется от вступления в НАТО.

