В США назвали главный предмет спора в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что главным спорным вопросом в переговорах по завершению войны в Украине является вопрос территорий в Донецкой области.

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем ВСУ — Прим. “Холода”]. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса, — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, решение об окончании войны в России может принять только Владимир Путин, но не его советники. Рубио отметил, что сейчас власти США пытаются преодолеть разрыв в подходе к мирному соглашению между Россией и Украиной. Он также назвал «нереалистичным» подход, при котором США выделяли бы Киеву неограниченное финансирование.

Кроме того, Рубио считает, что в случае заключения мира украинская экономика сможет восстановиться и даже процветать. По его мнению, через 10 лет после подписания соглашения ВВП Украины может обогнать российский ВВП.

Накануне в Москве состоялись переговоры Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил по их итогам, что сторонам не удалось прийти к компромиссу и что в мирном плане США остаются пункты, с которыми Кремль не согласен. Более конкретных деталей он не сообщил, добавив, что Россия и США договорились не раскрывать подробности встречи.

При этом неназванный российский чиновник рассказал NBC News, что Москва не пойдет на компромисс по трем «столпам». «Первый — это территория Донбасса. Второй — ограничение численности вооруженных сил Украины. Третий — признание территории США и Европой», — заявил собеседник издания. По его словам, Кремль готов «проявить гибкость» в вопросе замороженных российских активов.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на неназванные источники. Однако позже он обновил свой пост, написав, что встречу отменили и что Зеленский вернется в Киев. До этого Ушаков также заявил, что американские представители не поедут в Киев и сразу улетят в Вашингтон.