EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В США назвали главный предмет спора в переговорах по Украине

2 минуты чтения 10:51

Госсекретарь США Марко Рубио дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что главным спорным вопросом в переговорах по завершению войны в Украине является вопрос территорий в Донецкой области.

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем ВСУ — Прим. “Холода”]. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса, — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, решение об окончании войны в России может принять только Владимир Путин, но не его советники. Рубио отметил, что сейчас власти США пытаются преодолеть разрыв в подходе к мирному соглашению между Россией и Украиной. Он также назвал «нереалистичным» подход, при котором США выделяли бы Киеву неограниченное финансирование.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

Кроме того, Рубио считает, что в случае заключения мира украинская экономика сможет восстановиться и даже процветать. По его мнению, через 10 лет после подписания соглашения ВВП Украины может обогнать российский ВВП.

Накануне в Москве состоялись переговоры Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил по их итогам, что сторонам не удалось прийти к компромиссу и что в мирном плане США остаются пункты, с которыми Кремль не согласен. Более конкретных деталей он не сообщил, добавив, что Россия и США договорились не раскрывать подробности встречи.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

При этом неназванный российский чиновник рассказал NBC News, что Москва не пойдет на компромисс по трем «столпам». «Первый — это территория Донбасса. Второй — ограничение численности вооруженных сил Украины. Третий — признание территории США и Европой», — заявил собеседник издания. По его словам, Кремль готов «проявить гибкость» в вопросе замороженных российских активов.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на неназванные источники. Однако позже он обновил свой пост, написав, что встречу отменили и что Зеленский вернется в Киев. До этого Ушаков также заявил, что американские представители не поедут в Киев и сразу улетят в Вашингтон.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже