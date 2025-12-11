EN
Древнеегипетскую «лодку удовольствий» нашли археологи

2 минуты чтения 16:24

Археологи обнаружили у берегов Александрии роскошное древнеегипетское судно. В I веке нашей эры оно использовалось для увеселительных водных прогулок и празднеств знати. О находке сообщает The Guardian со ссылкой на Европейский институт подводной археологии (IEASM). По его данным, лодка длиной около 35 метров была обнаружена у затопленного острова Антиродос в гавани, окруженной когда-то дворцами и храмами.

В центре судна находился роскошный павильон с богато украшенной каютой, а особая форма корпуса позволяла маневрировать по мелководью. Историки считают, что такие лодки использовались для придворных прогулок с музыкой, танцами и пиршествами.

До недавнего времени они знали о «кораблях удовольствий» только по текстам и изображениям. Так, греческий историк Страбон описывал эти суда как пространства непрерывных праздников, где «день и ночь играют на флейтах и танцуют без удержу». Он подчеркивал, что подобные гулянья были частью повседневной жизни местной элиты.

Архитектура лодки указывает, что для управления ей могло требоваться более 20 гребцов. Судно лежало всего на семиметровой глубине, менее чем в 50 метрах от затопленного храма Исиды. Руководитель раскопок Франк Годдио считает, что лодка могла затонуть во время разрушения святилища около 50 года нашей эры.

В связи с этим археологи не исключают и другую версию, согласно которой судно связано с религиозными церемониями в честь богини Исиды. Годдио полагает, что оно вполне могло участвовать в ритуальной морской процессии. На центральной балке лодки обнаружили надпись на древнегреческом языке, которую еще предстоит расшифровать.

Как отмечает The Guardian, археологи не собираются поднимать судно со дна на поверхность. В соответствии с нормами ЮНЕСКО такие объекты лучше сохранять на месте, где они были обнаружены. Сейчас исследована лишь малая часть акватории, поэтому работы в районе затопленного острова продолжатся.

