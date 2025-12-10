EN
Тейлор Свифт попытались связать с нацизмом

2 минуты чтения 18:19 | Обновлено: 19:02
Популярная американская певица Тейлор Свифт стала целью скоординированной кибер-атаки, целью которой было создать ложный образ артистки, как сторонницы нацистских и праворадикальных идей. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на исследование, проведенное платформой Gudea.

Его авторы использовали искусственный интеллект, чтобы проанализировать 24 тысячи сообщений, опубликованных с 18 тысяч аккаунтов в 14 соцсетях с 4 по 18 октября, то есть в первые две недели после релиза нового альбома Свифт The Life of a Showgirl. 

В этих публикациях певицу обвиняют в использовании скрытых намеков на нацистскую идеологию в текстах песен. Среди прочего авторы постов утверждали, что ожерелье в виде молнии из линии мерча певицы напоминает эмблему войск СС времен нацистской Германии.

Исследователи обнаружили, что почти треть обсуждений Тейлор Свифт в сети инициировали меньше 4% аккаунтов. В публикациях излагались конспирологические теории о том, что певица, открыто выражающая поддержку американским демократам, связана с движением сторонников президента США Дональда Трампа.

В Gudea признали, что не смогли установить личности пользователей, ответственных за развязанную против Свифт кампанию по дезинформации. В то же время там отметили, что обнаружили «значительное совпадение» между учетными записями, продвигающими версию о «нацистских» взглядах Свифт, и учетными записями, активно участвующими в кампании по дезинформации против близкой подруги певицы — актрисы Блейк Лайвли, которая обвинила в сексуализированных домогательствах актера и режиссера Джастина Балдони.

Как отметили в Gudea, обвинения в адрес Свифт первоначально распространялись в более нишевых онлайн-пространствах, таких как анонимный форум 4chan, а затем перекочевали в популярные социальные сети, где их продолжили распространять алгоритмы и добросовестно заблуждающиеся пользователи.

Фото:USA today / Reuters

