EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

США захотели проверять соцсети иностранцев перед въездом

2 минуты чтения 12:47

Власти США могут обязать иностранцев предоставлять данные о своей активности в соцсетях за последние пять лет. Об этом говорится в предложении, опубликованном Таможенно-пограничной службой США (CBP). Новые требования, как ожидается, коснутся путешественников, въезжающих по безвизовой программе. Речь идет о гражданах 42 стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия и Южная Корея, сообщает The New York Times.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Сейчас участники программы безвизового въезда получают разрешение сроком на 2 года через систему электронного авторизационного контроля ESTA. Для регистрации достаточно указать контактные данные и внести 40 долларов. CBP же предлагает расширить объем собираемой информации. В частности, у заявителей хотят запрашивать адреса электронной почты за последние десять лет, подробные данные о членах семьи и перечень аккаунтов в социальных сетях за пятилетний период.

Как отмечает NYT, это предложение станет следующим шагом в расширении контроля государства за цифровой активностью иностранных граждан. Ранее подобные требования уже ввели для заявителей на рабочие визы H-1B, а также для студентов и исследователей. Параллельно власти США готовятся ввести сбор в размере 250 долларов за проверку «визовой добросовестности». Правда, на граждан стран, участвующих в безвизовой программе, он распространяться не будет.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Представители туристической отрасли, опрошенные изданием, сообщили, что CBP не консультировалась с индустрией перед опубликованием предложения. Один из собеседников назвал инициативу «существенным усилением контроля» за иностранными посетителями. Юристы отмечают, что расширение перечня собираемых данных может увеличить сроки рассмотрения заявок и привести к росту числа случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.

После публикации документа CBP открыло 60-дневный период для общественных комментариев. Если предложения будут одобрены, изменения начнут вводиться постепенно в течение ближайших месяцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд