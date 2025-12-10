США захотели проверять соцсети иностранцев перед въездом

Власти США могут обязать иностранцев предоставлять данные о своей активности в соцсетях за последние пять лет. Об этом говорится в предложении, опубликованном Таможенно-пограничной службой США (CBP). Новые требования, как ожидается, коснутся путешественников, въезжающих по безвизовой программе. Речь идет о гражданах 42 стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия и Южная Корея, сообщает The New York Times.

Сейчас участники программы безвизового въезда получают разрешение сроком на 2 года через систему электронного авторизационного контроля ESTA. Для регистрации достаточно указать контактные данные и внести 40 долларов. CBP же предлагает расширить объем собираемой информации. В частности, у заявителей хотят запрашивать адреса электронной почты за последние десять лет, подробные данные о членах семьи и перечень аккаунтов в социальных сетях за пятилетний период.

Как отмечает NYT, это предложение станет следующим шагом в расширении контроля государства за цифровой активностью иностранных граждан. Ранее подобные требования уже ввели для заявителей на рабочие визы H-1B, а также для студентов и исследователей. Параллельно власти США готовятся ввести сбор в размере 250 долларов за проверку «визовой добросовестности». Правда, на граждан стран, участвующих в безвизовой программе, он распространяться не будет.

Представители туристической отрасли, опрошенные изданием, сообщили, что CBP не консультировалась с индустрией перед опубликованием предложения. Один из собеседников назвал инициативу «существенным усилением контроля» за иностранными посетителями. Юристы отмечают, что расширение перечня собираемых данных может увеличить сроки рассмотрения заявок и привести к росту числа случаев, когда путешественников направляют на дополнительную проверку.

После публикации документа CBP открыло 60-дневный период для общественных комментариев. Если предложения будут одобрены, изменения начнут вводиться постепенно в течение ближайших месяцев.