Известный люксовый бренд начал продавать наклейки для камеры ноутбука

Французский дом моды Hermes представил новый продукт — лакшери-стикер для заклеивания камеры на ноутбуке. Соответствующая позиция появилась в каталоге товаров на официальном сайте бренда.

Аксессуар называется Band-Aid, по аналогии с английским названием медицинского пластыря. Бренд сообщает, что одним комплектом продаются сразу три наклейки из овечьей кожи. При этом цвет «пластырей» модный дом оставил в секрете, отметив, что их цветовая гамма станет сюрпризом для покупателей.

Согласно прайс-листу на сайте Hermes, набор из трех пластырей можно купить всего за 145 фунтов стерлингов (14,8 тысячи рублей).

При этом создатели нового модного аксессуара отмечают, что его можно использовать не только для заклеивания камеры ноутбука, но и для кастомизации одежды и обуви, а также для украшения интерьера или маскировки дефектов, например, царапины на сумке.

