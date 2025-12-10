EN
Известный люксовый бренд начал продавать наклейки для камеры ноутбука

2 минуты чтения 19:02

Французский дом моды Hermes представил новый продукт — лакшери-стикер для заклеивания камеры на ноутбуке. Соответствующая позиция появилась в каталоге товаров на официальном сайте бренда. 

Аксессуар называется Band-Aid, по аналогии с английским названием медицинского пластыря. Бренд сообщает, что одним комплектом продаются сразу три наклейки из овечьей кожи. При этом цвет «пластырей» модный дом оставил в секрете, отметив, что их цветовая гамма станет сюрпризом для покупателей.

Согласно прайс-листу на сайте Hermes, набор из трех пластырей можно купить всего за 145 фунтов стерлингов (14,8 тысячи рублей).

При этом создатели нового модного аксессуара отмечают, что его можно использовать не только для заклеивания камеры ноутбука, но и для кастомизации одежды и обуви, а также для украшения интерьера или маскировки дефектов, например, царапины на сумке.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

В августе 2024 года модный бренд Dolce&Gabbana выпустил парфюм для собак. Продукт, получивший название «Fefé» в честь «верной» собаки Доменико Дольче, был представлен на официальном сайте компании по цене в 99 евро за флакон. 

Парфюм выпускается в зеленой лакированной стеклянной бутылке, украшенной ярко-красной металлической крышкой и барельефом собачьей лапы, покрытой 24-каратным золотом. С каждым флаконом «Fefé» покупатель также получит в подарок ошейник для собак D&G, доступный в двух размерах, с биркой, на которой можно выгравировать имя питомца.

