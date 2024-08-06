Dolce&Gabbana выпустили парфюм для собак

Итальянский дизайнерский дуэт Dolce&Gabbana (D&G) выпустил новый парфюм, который предназначен для собак. Продукт представлен на официальном сайте бренда.

Там, отмечается, что парфюм получил название «Fefé» в честь «верной» собаки Доменико Дольче. Аромат нового продукта D&G маркетологи бренда описывают так: «шедевр, сочетающий в себе обволакивающие и теплые ноты иланг-иланга, чистые и обволакивающие ноты мускуса и древесно-сливочные оттенки сандалового дерева». Автором парфюма стал мастером-парфюмером Эмили Копперманн.

Один флакон «Fefé» стоит 99 евро. Парфюм выпускается в зеленой лакированной стеклянной бутылке, украшенной ярко-красной металлической крышкой и барельефом собачьей лапы, покрытой 24-каратным золотом. С каждым флаконом «Fefé» покупатель также получит в подарок ошейник для собак D&G, доступный в двух размерах, с биркой, на которой можно выгравировать имя питомца.

На сайте бренда также опубликован рекламный ролик нового парфюма. На кадрах под классическую музыку появляются ухоженные псы, а голос за кадром произносит: «Я нежная, харизматичная, подлинная, чувствительная, загадочная, бунтарская, свежая, неотразимая, чистая. Потому что я не просто собака. Я Фефе».

Ролик создает впечатление, что наносить парфюм на питомцев легко. Все участвующие в видео животные сидят совершенно неподвижно, за исключением одной, которую авторы видео называют «бунтарем».

Для тех, у кого могут возникнуть проблемы с тем, чтобы надушить свою собаку, приводятся дополнительные инструкции. «Распылите Fefé на руки или на щетку и начните тереть или расчесывать шерсть собаки от середины тела к хвосту, чтобы подарить ей минутку ароматного баловства», — говорится на сайте D&G.

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Как отмечает CNN, D&G — не первый модный бренд, выпускающий товары для домашних животных. Так, британский дизайнер Аня Хиндмарч предлагает на своем сайте подвеску-держатель для собачьих какашек за 135 фунтов стерлингов (172 доллара США), бренд модной одежды Prada продает пуховик для собак за 600 фунтов стерлингов (765 долларов США), а Versace — большую собачью кровать за 915 фунтов стерлингов (1170 долларов США).

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