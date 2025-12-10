Airbus предсказал наступление эры треугольных самолетов

Уже во второй половине XXI века конструкция пассажирских авиалайнеров претерпит фундаментальные изменения. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild заявил генеральный директор концерна Airbus Гийом Фори. По его словам, вместо традиционных сейчас фюзеляжа и двух крыльев типовой станет конструкция из одного большого треугольного крыла, внутри которого будет находиться пассажирский салон.

«Для этого необходима определенная ширина крыла для размещения пассажиров, что лучше подходит для больших самолетов, чем для маленьких», — пояснил Фори, уточнив, что новое поколение гражданских самолетов может появиться уже в следующие 30-40 лет.

По словам Фори, у лайнеров новой конструкции не будет иллюминаторов в салоне для пассажиров, в то же время, глава Airbus отметил, что такие самолеты «были бы значительно эффективнее нынешних», а внутри этих лайнеров будет значительно тише, чем в современных.

Отомстил за смерть семьи Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его Криминал 16 минут чтения

Одним из наиболее ярких примеров реализации самолетной конструкции, известной как «летающее крыло», является американский бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный компанией Northrop Grumman. Это воздушное судно представляет собой одно большое, плавно изогнутое крыло, в центральной секции которого расположена кабина для экипажа, состоящего из двух пилотов.

В интервью Bild Фори также поделился взглядами на то, как, по его мнению, изменится пассажирская авиация в ближайшие годы. Так, по его словам, станет больше прямых рейсов и меньше пересадок, а летать станет еще комфортней.

23 удара молотком Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться Криминал 3 минуты чтения

«На широкофюзеляжных самолетах, таких как A350, уже заметно более высокое давление в салоне и улучшенная влажность. После 10-часового полета вы заметно меньше устаете», — пояснил он.

В конце ноября стало известно об отмене тысяч авиарейсов по всему миру. Как сообщалось, причиной стали обнаруженные неполадки в работе автоматических систем управления самолетов марки Airbus. Как выяснилось, солнечное излучение может приводить к искажению данных о параметрах полета, что заставляет автопилот вести себя некорректно.