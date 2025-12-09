Володин в разговоре с Путиным выдал шуточную новость за реальный факт

Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал Владимиру Путину о «европейском искусственном интеллекте», которого назначили министром, но тот успел «провороваться».



«В одной из стран Евросоюза взяли и министра назначили в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что, ну, проворовался», — сказал глава нижней палаты российского парламента.

Ранее новость о том, что первая в мире ИИ-министр Албании была поймана на коррупции опубликовало хорватское юмористическое издание Newsbar.

В ней говорилось, что эксперимент с назначением ИИ Diella на должность министра в албанском правительстве пришлось приостановить из-за того, что нейросеть получила взятку в 14 биткоинов. Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью якобы перевела цифрового министра в оффлайн-режим после того, как обнаружила, что 10-15% стоимости каждого контракта он направлял на неизвестные счета за оптимизацию тендеров на строительство скоростных магистралей.

Эту выдуманную новость в своем вольном пересказе Володин привел в качестве аргумента в пользу законодательного регулирования искусственного интеллекта в России. Путин слушал спикера Госдумы, не перебивая.

Позже Володин опубликовал запись своего выступления перед Путиным в личном телеграм-канале, подписав публикацию словами: «В Евросоюзе проворовался назначенный министром ИИ». Между тем, Албания, в которой действительно проводят эксперимент с работой ИИ в качестве главы министерства, не является членом Евросоюза.