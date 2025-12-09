Названо самое популярное порно среди россиян

Жители России в 2025 году чаще всего смотрели эротические видео с участием трансгендерных персон. Россияне переключились на категорию transgender после прошлогоднего лидерства категории anal, говорят данные платформы Pornhub.

Из отчета также следует, что жители Беларуси и Украины разошлись в предпочтениях с россиянами. Беларусы чаще смотрели видео с женщинами из категории milf, а вот украинцы выбирали японскую эротическую анимацию в категории hentai.

Самым востребованным автором на Pornhub оказался американец Алекс Адамс, а в категории любителей первое место заняла русскоязычная модель под ником Comatozze, которая долгое время скрывала в кадре лицо.

Согласно данным сервиса, пользователи по всему миру чаще всего вводили в поисковый запрос слова «хентай», «милфы» и «филиппинки». Причем, впервые среди самых популярных запросов люди искали видео с «фембоями».

Если говорить о жанровых категориях, то lesbian осталась наиболее популярной, тогда как transgender поднялась на вторую строчку в глобальных предпочтениях пользователей Pornhub. Тройку лидеров замыкали видео в жанре milf.

Из отчета платформы также следует, что средняя продолжительность визита на сайт сократилась на семь секунд — до девяти с половиной минут. Жители Украины заняли восьмое место среди пользователей, которые дольше всех находятся на платформе. Их среднее время составило девять минут и 39 секунд. Беларусы и россияне по этому показателю в число лидеров не попали.