Мир

Медведь напал на дрессировщика из-за пакета с лакомствами

2 минуты чтения 08:51

В минувшую субботу в сафари-парке Ханчжоу в Китае черный медведь напал на сотрудника парка, когда его вывели на сцену перед собравшимися зрителями. Как пишет Daily Mail и People, животное повалило дрессировщика на землю из-за запаха лакомств.

На опубликованной в сети записи видно, что медведь несколько раз сбил с ног дрессировщика, после чего к нему на помощь пришли другие сотрудники сафари-парка. Чтобы успокоить медведя, они использовали баскетбольное кольцо, пластиковые стулья и бамбуковую палку. В один момент к дрессировщикам присоединился попугай, который сел на руку сотрудника парка.

По сообщениям местных жителей, медведь напал на дрессировщика из-за большого пакета с морковью и яблоками, который тот вынес с собой к сцене.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
6 минут чтения

Чтобы оттащить медведя от дрессировщика, другим работникам понадобилось около 40 секунд. После этого животное снова напало на дрессировщика и чуть не повалило его на землю. Сотрудникам парка удалось увести медведя за кулисы. За происходящим в этот момент наблюдали зрители.

В сафари-парке Ханчжоу заявили, что медведь и дрессировщик не получили травм и с момента произошедшего успели «помириться». Инцидент спровоцировал дебаты по поводу использования животных в цирковых постановках, и зоопарк объявил об отмене шоу с участием черных медведей, отмечает Daily Mail. В своем заявлении парк извинился перед посетителями и признал, что произошедшее вызвало у зрителей негативные впечатления.

People пишет, что дрессировщика зовут Чжоу Цзячжэнь, а его медведя — Сюн Эр. По данным издания, после нападения дрессировщик заявил, что медведь, которого он растил с детства, не хотел по-настоящему нападать на мужчину. «Если бы он действительно хотел напасть, я бы сейчас здесь не стоял», — сказал Цзячжэнь. По его словам, медведь проявил жадность и захотел заполучить пакет с лакомствами. Теперь животное перевели в другую часть сафари-парка.

