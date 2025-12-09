Отрубленную голову младенца нашли в морозилке развлекательного заведения для взрослых

В токийском районе Сумида в Японии в морозильной камере развлекательного заведения для взрослых обнаружили отрубленные голову, руки и ноги ребенка. Об этом сообщили Japan Today и The Star.

По их данным, работник заведения позвонил в полицию около девяти часов вечера в минувшую субботу и сообщил, что, когда он чистил холодильник в офисе, он обнаружил нечто, похожее на голову ребенка. Приехавшие на место полицейские нашли отрубленную голову младенца, которая лежала в пластиковом пакете в морозилке. Другие части тела были сложены в контейнер для еды и лежали под головой.

По оценкам экспертов, ребенку было меньше года. Отмечается, что здание, в котором расположено заведение для взрослых, находится рядом с ресторанами и другими заведениями и расположено примерно в 200 метрах к юго-востоку от крупнейшей в районе станции Кинситё.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки заказала доставку лекарств, но вместо медикаментов курьер привез ей две отрубленные человеческие руки и четыре пальца. Женщина позвонила в службу спасения, и конечности увезли в морг. Позже выяснилось, что они предназначались для учебных занятий по хирургии в местной школе или больнице. Неизвестно, принадлежали ли они одному человеку или нескольким.

Кроме того, в конце ноября на предприятии по переработке мусора в Сергиевом Посаде обнаружили тело младенца. Его нашел работник комбината, который увидел на ленте с отходами подозрительный сверток. Видимых признаков насильственной смерти на теле младенца обнаружено не было. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.