Общество

Тело младенца нашли на предприятии по переработке мусора в Подмосковье

14:16

В Сергиевом Посаде на территории комплекса по переработке отходов нашли тело младенца. Об этом сообщил подмосковный Следственный комитет.

Тело мальчика нашли в привезенном мусоровозом отходах. «По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК », — говорится в сообщении ведомства. 

Там также добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр, назначили экспертизы и устанавливают все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение матери погибшего ребенка.

В прокуратуре Московской области добавили, что тело ребенка обнаружил работник мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово, увидев на ленте с вновь прибывшими отходами подозрительный тряпичный сверток, в котором оказался мертвый ребенок.

Как отмечается, по итогам осмотра тела младенца, специалисты не нашли на нем видимых признаков насильственной смерти.

Ранее в ноябре Ленинский районный суд Омска приговорил к году и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнюю россиянку, которая задушила собственного новорожденного ребенка.

По версии следствия, она родила здорового мальчика в одном из городских хостелов, а затем задушила его, положила в пакет и оставила тело в мусорном ведре в ванной комнате номера. Впоследствии ребенка обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.

В конце октября стало известно о гибели младенца в Республике Татарстан. В прокуратуре региона сообщили, что пятилетняя девочка, воспользовавшись отсутствием дома родителей, выбросила из окна свою новорожденную сестру, которой был всего 21 день.

