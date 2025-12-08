Женщину уволили за выход на работу раньше времени

Жительницу испанского города Аликанте, которая работала в логистической компании, уволили с работы за то, что она приходила в офис на 30–45 минут раньше положенного времени. Об этом сообщают портал Oddity Central и испанский телеканал Antena 3.

По их данным, женщина, чье имя не называется, несколько раз приходила на рабочее место в 06:45 или 07:00, тогда как в ее контракте было указано, что рабочий день начинается в 07:30 утра. Женщина объясняла это своей пунктуальностью. При этом ее начальство оказалось недовольно таким подходом и сделало сотруднице несколько выговоров.

По мнению руководства, женщина совершила «серьезный проступок», приходя раньше, поскольку она не могла выполнять свои обязанности в пустом офисе и, следовательно, не вносила вклад в общее развитие компании.

После увольнения женщина обратилась в местный суд, но тот встал на сторону работодателя. В итоге жительницу Аликанте уволили без выходного пособия. Журналист Antena 3 Хоакин Эрнандес назвал три причины, почему увольнение посчитали законным.

По его словам, приходя на работу раньше, женщина раньше уходила домой. Таким образом, ее рабочие часы не превышали прописанное в контракте время. Второй причиной увольнения стало то, что женщина игнорировала просьбы руководства придерживаться установленного рабочего графика.

Третьей и наиболее важной, по мнению суда, причиной оказалось то, что женщина регистрировала свой уход с работы после того, как на самом деле покидала рабочее место, и делала это «в километрах» от офиса.