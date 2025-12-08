EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Угрозу цунами объявили в Японии после сильнейшего землетрясения в этом году

2 минуты чтения 19:29 | Обновлено: 19:37

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Японии на глубине 50 километров. Для северных префектур Аомори, Хоккайдо и Иватэ объявлено предупреждение о цунами, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Подземный толчок произошел недалеко от японской префектуры Аомори около 11:15 по местному времени. По данным ведомства, высота цунами в некоторых районах может достигать трех метров, поэтому власти призвали местных жителей немедленно покинуть прибрежные районы.

Землетрясение в префектуре Аомори по шкале Рихтера относится к категории «очень сильных». При таких подземных толчках невозможно передвигаться ползком или стоять на ногах, а большая часть тяжелой мебели в квартире может рухнуть.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

На момент написания заметки официальных сообщений о погибших и пострадавших не было. В регионах Хоккайдо и Тохоку, по словам операторов электросетей, были небольшие перебои с подачей электроэнергии. Также не поступало информации и о неполадках на близлежащих атомных электростанциях. АЭС «Онагава», расположенная в соседней префектуре Мияги, работает в штатном режиме без отклонений от нормы.

Землетрясение 8 декабря стало самым мощным за 2025 год в Японии. Предыдущий рекорд был зафиксирован у берегов префектуры Иватэ 9 ноября — магнитуда составила 6,8. Обошлось без жертв. В Японии подземные толчки происходят по меньшей мере каждые пять минут, так как страна расположена в центре Тихоокеанского «Огненного кольца» — самой сейсмически активной зоны планеты, где сталкиваются тектонические плиты. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд