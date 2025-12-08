Угрозу цунами объявили в Японии после сильнейшего землетрясения в этом году

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Японии на глубине 50 километров. Для северных префектур Аомори, Хоккайдо и Иватэ объявлено предупреждение о цунами, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Подземный толчок произошел недалеко от японской префектуры Аомори около 11:15 по местному времени. По данным ведомства, высота цунами в некоторых районах может достигать трех метров, поэтому власти призвали местных жителей немедленно покинуть прибрежные районы.

Землетрясение в префектуре Аомори по шкале Рихтера относится к категории «очень сильных». При таких подземных толчках невозможно передвигаться ползком или стоять на ногах, а большая часть тяжелой мебели в квартире может рухнуть.

На момент написания заметки официальных сообщений о погибших и пострадавших не было. В регионах Хоккайдо и Тохоку, по словам операторов электросетей, были небольшие перебои с подачей электроэнергии. Также не поступало информации и о неполадках на близлежащих атомных электростанциях. АЭС «Онагава», расположенная в соседней префектуре Мияги, работает в штатном режиме без отклонений от нормы.

Землетрясение 8 декабря стало самым мощным за 2025 год в Японии. Предыдущий рекорд был зафиксирован у берегов префектуры Иватэ 9 ноября — магнитуда составила 6,8. Обошлось без жертв. В Японии подземные толчки происходят по меньшей мере каждые пять минут, так как страна расположена в центре Тихоокеанского «Огненного кольца» — самой сейсмически активной зоны планеты, где сталкиваются тектонические плиты.