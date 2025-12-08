EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученый объяснил синий окрас собак в Чернобыле

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 17:12
Ученый объяснил синий окрас собак в Чернобыле

Осенью этого года в зоне отчуждения в Чернобыле волонтеры заметили собак с синей шерстью. Тогда американская некоммерческая организация «Собаки Чернобыля» опубликовала видео, на которых животные с необычным окрасом выглядели «очень активными и здоровыми». Профессор биологии Университета Южной Каролины Тимоти Муссо объяснил природу этого явления.

По его словам, синий окрас собаки получили в результате «негигиеничного поведения». «Синий краситель, вероятно, попал в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах которого катались собаки, поскольку собаки часто к этому прибегают», — цитирует Муссо Fox News.

Щенок с синим пятном на голове
Фото: Dogs of Chernobyl / Facebook

Он добавил, что владельцам собак известно, что большинство их питомцев «едят практически все, включая фекалии».

Сообщения о синих собаках, замеченных в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС появились в конце октября. Пользователи в сети предположили, что необычная окраска — результат мутаций, вызванных повышенным уровнем радиации в этом районе.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
Общество12 минут чтения

Однако ученые и волонтеры сразу поспешили опровергнуть эту теорию. «Собаки во что-то влезли и испачкали свою шерсть. Мы не могли их поймать, каждый раз, когда мы подходили, они убегали. Этих животных все равно нужно стерилизовать, попробуем в следующий раз. Люди часто искажают факты и пишут то, что приносит клики», — заявила ветеринар Дженнифер Бец, которая с 2017 года координирует полевые миссии в зоне отчуждения в рамках проекта «Собаки Чернобыля».

По данным проекта, нынешние псы в зоне отчуждения происходят от животных, которых владельцы были вынуждены оставить после аварии 1986 года. После завершения эвакуации людей в туда направили советских солдат, чтобы уничтожить всех оставшихся в зоне отчуждения животных. Однако, как стало ясно спустя годы, военные не смогли полностью справиться с поставленной задачей — часть собак выжила.

Более ранние научные работы показали, что у некоторых из этих собак обладают необычными качествами, в частности, они оказались более устойчивыми к радиации, загрязнению и тяжелым металлам. Ученые обнаружили у них около 400 генетических участков, отличающихся от генома обычных собак, а также 52 гена, которые потенциально связаны с воздействием окружающей среды вокруг АЭС.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Синяя собака в Чернобыльской зоне. Фото: Dogs of Chernobyl / Facebook

Посмотрите другие материалы

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01
Ни жив, ни мертв 
Криминал
Ни жив, ни мертв 
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд