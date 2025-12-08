Ученый объяснил синий окрас собак в Чернобыле

Осенью этого года в зоне отчуждения в Чернобыле волонтеры заметили собак с синей шерстью. Тогда американская некоммерческая организация «Собаки Чернобыля» опубликовала видео, на которых животные с необычным окрасом выглядели «очень активными и здоровыми». Профессор биологии Университета Южной Каролины Тимоти Муссо объяснил природу этого явления.

По его словам, синий окрас собаки получили в результате «негигиеничного поведения». «Синий краситель, вероятно, попал в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах которого катались собаки, поскольку собаки часто к этому прибегают», — цитирует Муссо Fox News.

Фото: Dogs of Chernobyl / Facebook

Он добавил, что владельцам собак известно, что большинство их питомцев «едят практически все, включая фекалии».

Сообщения о синих собаках, замеченных в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС появились в конце октября. Пользователи в сети предположили, что необычная окраска — результат мутаций, вызванных повышенным уровнем радиации в этом районе.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор Общество 12 минут чтения

Однако ученые и волонтеры сразу поспешили опровергнуть эту теорию. «Собаки во что-то влезли и испачкали свою шерсть. Мы не могли их поймать, каждый раз, когда мы подходили, они убегали. Этих животных все равно нужно стерилизовать, попробуем в следующий раз. Люди часто искажают факты и пишут то, что приносит клики», — заявила ветеринар Дженнифер Бец, которая с 2017 года координирует полевые миссии в зоне отчуждения в рамках проекта «Собаки Чернобыля».

По данным проекта, нынешние псы в зоне отчуждения происходят от животных, которых владельцы были вынуждены оставить после аварии 1986 года. После завершения эвакуации людей в туда направили советских солдат, чтобы уничтожить всех оставшихся в зоне отчуждения животных. Однако, как стало ясно спустя годы, военные не смогли полностью справиться с поставленной задачей — часть собак выжила.

Более ранние научные работы показали, что у некоторых из этих собак обладают необычными качествами, в частности, они оказались более устойчивыми к радиации, загрязнению и тяжелым металлам. Ученые обнаружили у них около 400 генетических участков, отличающихся от генома обычных собак, а также 52 гена, которые потенциально связаны с воздействием окружающей среды вокруг АЭС.