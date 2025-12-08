EN
Интернет и мемы

Россиянин обвинил бывшую жену в сливе своих интимных фото

13:15

Бывший креативный директор издательства Redliber Дмитрий Зайцев обвинил свою экс-супругу в сталкинге и сливе интимных фото, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на слова мужчины.

Зайцев утверждает, что Августина Г. начала угрожать слить его фотографии еще в 2021 году, но он не воспринимал эти слова всерьез. Однако его бывшая супруга якобы отправила снимки знакомым, родственникам и коллегам мужчины.

Также Зайцев рассказал Baza о заявлениях в полицию, которые Августина якобы писала на его друзей, угрозах семье, преследовании в соцсетях и записи «уничижительных роликов».

Мужчина считает, что его бывшая супруга ведет себя так, потому что он отказался возобновить с ней отношения. Также он отметил, что отправил Августине досудебную претензию на 10 миллионов рублей о защите чести и достоинства, однако в полиции дело возбуждать отказались, сославшись на отсутствие состава преступления.

Августина же рассказала Baza, что бывший муж якобы избивал ее в браке, а она лишь решила рассказать об этом в соцсетях после развода. Обвинения в сливе интимных фото и отправке угроз девушка не прокомментировала.

«Холоду» удалось найти комментарий Августины под одной из публикаций о Redliber в социальной сети «ВКонтакте». Женщина утверждала, что Зайцев избивал ее и прикрепила фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают это заявление. Аккаунт женщины содержит ее имя — Августина Гурьевская.

Женщина также использует творческий псевдоним «AWGRUSTINA», под ним она записала трек «У бывшего едет крыша», в котором содержатся слова: «Парень, крепко выпив водки, на гитаре бренчит песни. Он мечтал быть, как Сироткин, только тот не пиздит женщин».

Актуальный контент в аккаунте Гурьевской в Instagram практически полностью посвящен отношениям с Зайцевым, женщина утверждает, что в браке подвергалась систематическим избиениям.

Зайцев также прокомментировал ситуацию в Instagram — он рассказал, что его интимные фото увидели более 200 человек и показал публикации, которые, по его словам, делала Августина. На одной из них имя Зайцева изображено на могильной плите с подписью: «Наши близкие достойны памяти!» Также он заявил, что Августина якобы писала доносы на его друзей в «миграционную полицию», и сталкерила его больше пяти лет.

