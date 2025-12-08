Отец избил ребенка за раздаренное его друзьям по кусочкам ожерелье матери

Восьмилетний мальчик из китайской провинции Шаньдун решил сделать своим одноклассникам необычный подарок — он разрезал золотое ожерелье своей матери на кусочки и раздал их другим детям. За это ребенок был избит отцом, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Об инциденте стало известно после сообщения в соцсетях от матери мальчика. Она рассказала, что семья узнала о пропаже ожерелья спустя месяц — дочь рассказала женщине о словах одноклассника своего брата, заявившего о полученном от него куске золота.

Супруги решили проверить записи с камер видеонаблюдения, установленных в их доме. На них было видно, что ребенок вытащил ожерелье из шкафа и с помощью плоскогубцев и зажигалки приступил к работе с украшением. В итоге он разрезал его на мелкие кусочки, которые затем раздал одноклассникам.

Родителям не удалось вернуть утраченные кусочки ожерелья — ребенок признался, что не помнит, кому он раздал золото. Мальчик также не смог рассказать, куда он положил оставшиеся части украшения. Семье удалось найти лишь «крошечную» часть пропавшего. Сообщается, что ожерелье было свадебным подарком женщине от ее мужа.

SCMP отмечает, что стоимость ожерелья составляет примерно 9600 юаней (около 1,3 тысяч долларов). В публикации сообщается, что мать мальчика разозлилась, но все же посчитала эту историю забавной. Однако отец ребенка отреагировал иначе.

Мужчина избил сына после того, как мальчик признался, что не знает стоимость ожерелья, которое он разобрал на кусочки. Журналисты со ссылкой на мнение адвоката отмечают, что такое поведение отца школьника является нарушением законодательства Китая о защите несовершеннолетних.