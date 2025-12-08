Мизулина рассказала о массовом желании российских школьников уехать из страны

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что половина школьников задумались об отъезде из России после того, как Роскомнадзор заблокировал Roblox, одну из самых популярных компьютерных игр в истории, и другие платформы.

По словам Мизулиной, из-за блокировок к ней стали обращаться плачущие дети, «каждый второй» из которых заявил о желании уехать из страны.

«Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — написала Мизулина.

О том, что Roblox перестал работать в России, стало известно в начале декабря. Позже блокировку подтвердили в Роскомнадзоре, объяснив такую меру «массовым и неоднократным распространением материалов экстремистского характера».

На следующий день стало известно о блокировке мессенджера Snapchat. Его, по мнению Роскомнадзора, использовали для «организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей». В ведомстве добавили, что решение о блокировке мессенджера было принято еще 10 октября. Также Роскомнадзор сообщил о блокировке FaceTime.

Кроме того, российские СМИ предупредили о возможной блокировке в России популярной игры Minecraft. По мнению опрошенных «Абзацем» экспертов, такой шаг выглядит реальным, поскольку у владеющей игрой компании нет представительства в России, а создатели Minecraft не выполняют требования российского законодательства.

Ранее Roblox обвиняли в создании опасной для детей среды. Так, весной администрацию платформы обвинили в том, что разработанная ими система безопасности недостаточно контролирует возраст игроков, а их аккаунты оказались уязвимыми. В октябре власти американского штата Кентукки подали к платформе гражданский иск с аналогичными обвинениями.