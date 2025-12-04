EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперты предупредили об угрозе блокировки Minecraft

2 минуты чтения 20:59

Популярная игра Minecraft может может быть заблокирована в России по аналогии с Roblox, сообщает «Абзац». Журналисты издания побеседовали с экспертами и выяснили, что основания для развития такого сценария существуют.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, угроза вполне реальна для крупных цифровых сервисов, не имеющих юридического присутствия в России и не выполняющих требования местного законодательства.

Эксперт отметил, что в отсутствие официального представительства государству сложнее контролировать деятельность компании-владельца и предъявлять ей претензии в установленном порядке. «Принцип блокировки очень простой: игра или сервис не присутствует в России — нет российского юридического лица, и это достаточно популярная игра или сервис. Соответственно, там находится большое количество людей. Это основание для блокировки, потому что любой большой сервис может использоваться противоправно», — объяснил логику российских властей Муртазин.

Он также уточнил, что, даже если решение о блокировке Minecraft будет принято, оно не вступит в силу мгновенно. Дело в том, что ограничения вводятся постепенно и обычно следуют после неудачных попыток наладить взаимодействие с правообладателем. 

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

«Если следовать логике блокировок, то он должен быть заблокирован. Но блокировки не включаются моментально для всех. Они включаются одна за другой — постепенно. Исходя из этого, наверное, дойдут руки и до них», — добавил аналитик.

Накануне стало известно о блокировке в России одной из самых многопользовательских компьютерных игр в истории — Roblox. О проблемах с доступом заявили тысячи пользователей из десятков российских городов. Позже Роскомнадзор подтвердил блокировку игры и объяснил свое решение «массовым и неоднократным распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд