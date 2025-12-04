Эксперты предупредили об угрозе блокировки Minecraft

Популярная игра Minecraft может может быть заблокирована в России по аналогии с Roblox, сообщает «Абзац». Журналисты издания побеседовали с экспертами и выяснили, что основания для развития такого сценария существуют.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, угроза вполне реальна для крупных цифровых сервисов, не имеющих юридического присутствия в России и не выполняющих требования местного законодательства.

Эксперт отметил, что в отсутствие официального представительства государству сложнее контролировать деятельность компании-владельца и предъявлять ей претензии в установленном порядке. «Принцип блокировки очень простой: игра или сервис не присутствует в России — нет российского юридического лица, и это достаточно популярная игра или сервис. Соответственно, там находится большое количество людей. Это основание для блокировки, потому что любой большой сервис может использоваться противоправно», — объяснил логику российских властей Муртазин.

Он также уточнил, что, даже если решение о блокировке Minecraft будет принято, оно не вступит в силу мгновенно. Дело в том, что ограничения вводятся постепенно и обычно следуют после неудачных попыток наладить взаимодействие с правообладателем.

Одна ошибка стала причиной большого провала Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло? Экономика 13 минут чтения

«Если следовать логике блокировок, то он должен быть заблокирован. Но блокировки не включаются моментально для всех. Они включаются одна за другой — постепенно. Исходя из этого, наверное, дойдут руки и до них», — добавил аналитик.

Накануне стало известно о блокировке в России одной из самых многопользовательских компьютерных игр в истории — Roblox. О проблемах с доступом заявили тысячи пользователей из десятков российских городов. Позже Роскомнадзор подтвердил блокировку игры и объяснил свое решение «массовым и неоднократным распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ».