Светловолосая и голубоглазая дочь китайской пары завирусилась в сети

В соцсетях завирусились фото китайской семьи, в которой у пары азиатов родилась светловолосая голубоглазая девочка, сообщает издание Sichuan Daily.

Необычная для китайского ребенка внешность удивила не только пользователей сети, но и ее собственных родителей, говорится в публикации. Издание отмечает, что сначала они даже подозревали, что младенца перепутали в роддоме.

Однако, проведенные генетические тесты подтвердили, что девочка действительно дочь своих родителей. Тогда отец семейства вспомнил, что прадедушка ребенка был славянином, благодаря чему девочка унаследовала гены, сделавшие ее светловолосой и голубоглазой.

«В нашей семье всегда рождались мальчики, этот ген никогда раньше не проявлялся!» — объяснил случившееся отец девочки. Медики, специализирующиеся на генетике и перинатальной диагностике, с которыми пообщались журналисты, подтвердили, что необычная для китайской семьи внешность ребенка действительно следствие унаследованных ей через несколько поколений генов. По словам специалистов, эти гены работают, как «переключатели внешности».

Так, ген MC1R отвечает за цвет волос и оттенок кожи, делая их светлее, благодаря чему ребенок с большей вероятностью окажется блондином или даже рыжим, а на его коже могут появиться веснушки. В свою очередь, пара генов OCA2/HERC2 отвечает за цвет глаз носителя. Они более распространены среди представителей европеоидной расы, благодаря чему они чаще имеют голубые или зеленые глаза. В то же время азиаты как правило являются носителями другой «версии» той же пары генов, из-за чего большинство из них рождаются кареглазыми.