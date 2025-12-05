EN
Интернет и мемы

Пользователи сообщили об обязательной установке мессенджера Max для входа в «Госуслуги»

2 минуты чтения 17:50

Некоторые пользователи «Госуслуг» сообщили, что не смогли залогиниться на мобильных устройствах без использования госмессенджера Max. Об этом пишут «Осторожно, новости», «Медиазона» и «Агентство».

Проблема наблюдается при попытке зайти на «Госуслуги» через браузер на телефонах IPhone и Android у части жителей Москвы, Московской области и Владивостока. Веб-версия не содержит кнопки «пропустить», которая появлялась ранее под предложением авторизоваться через Max, и требует обязательной установки мессенджера даже после прохождения двухфакторной авторизации.

На данный момент неизвестно точное число россиян, которых затронуло это нововведение. По данным «Холода», авторизация без принудительной установки Max на устройствах с операционной системой Android все еще возможна и не вызывает каких-либо затруднений.

«Осторожно, новости» отмечают, что жительница подмосковного Видного, столкнувшаяся с проблемой, попыталась оставить жалобу на портале «Добродел», так называется сервис для сбора жалоб и предложений Московской области. Администрация портала предложила ей написать обращение на сайте Минцифры, но это невозможно сделать без авторизации на «Госуслугах».

При этом пользователи компьютеров не испытывают проблем с авторизацией на «Госуслугах» через Max, сообщают журналисты. Они также могут войти в приложение, отсканировав QR-код из мобильной версии.

В Минцифры заявили, что ведомство приняло решение «постепенно отказаться» от подтверждения входа на «Госуслуги» через смс-коды. Пока эта мера затронет лишь пользователей мобильных устройств, возможность авторизоваться через смс с десктопной версии сохранится на неизвестный срок, пишет РИА «Новости».

Медиа «Вечерняя Москва» опубликовало инструкцию, которая поможет обойти требование об обязательной установке Max на свои устройства. Пользователям Android нужно зайти в личный кабинет приложения Госуслуг (все еще доступный для входа не через браузер) и выбрать вход с подтверждением через смс одноразовый код ТОТР, для этого придется скачать специальное приложение-аутентификатор.

Владельцы IPhone могут решить проблему через переход в настройки браузера и активацию ползунка «Запрос версии для компьютера», который также может называться «Запрос настольного сайта». После этого в браузере появится кнопка «пропустить», позволяющая избежать установки Max.

