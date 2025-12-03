EN
Россиян задержали в Таиланде из-за покера

2 минуты чтения 13:06

На тайском острове Пханган туристическая полиция устроила рейд и задержала 10 иностранцев, шестеро из которых были гражданами России, за незаконную игру в покер. Об этом сообщает газета Khaosod.

По ее данным, накануне вечером полиция пришла в арендованный на острове дом после того, как правоохранителям стало известно, что там собираются иностранцы, чтобы поиграть в азартные игры. Полицейские заявили, что перед входом в дом они увидели несколько мотоциклов, припаркованных снаружи, и людей, играющих в карты за частично закрытыми шторами. После этого они вошли в дом с включенной видеозаписью.

Внутри, наряду с россиянами, находились граждане Румынии, Израиля, Германии и Великобритании. Они сидели за обтянутым войлоком столом с картами, фишками для покера и автоматической машиной для тасовки карт.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

Полиция предъявила обвинение 36-летнему россиянину по имени Антон, которого правоохранители посчитали организатором азартных игр. Он рассказал, что снимал дом примерно за 940 долларов США в месяц и приглашал туда друзей для игры в покер. Khaosod отмечает, что мужчина занимался обменом наличных на фишки, а в его поясной сумке полицейские нашли крупную сумму денег.

Кроме того, полиция изъяла около 4220 долларов США, несколько колод карт, покерные фишки и другое оборудование. Всех 10 игроков доставили в участок. Им предъявили обвинение в незаконных азартных играх.

Как пишет Khaosod, в Таиланде запрещено играть в азартные игры, в том числе в покер. Исключением считаются только государственные лотереи и ставки на некоторых видах скачек.

