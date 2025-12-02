СМИ: петербуржец задушил партнершу во время секса в гостинице

В одном из апарт-отелей Санкт-Петербурга найдено тело 28-летней женщины, погибшей в результате удушения. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

По данным ведомства, тело обнаружили 30 ноября в комнате апарт-отеля с признаками механической асфиксии. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний мужчина.

Неофициальные подробности инцидента приводит близкий к силовикам телеграм-канал Shot. По его данным, мужчина познакомился с женщиной незадолго до встречи, и пара вместе сняла номер в гостевом доме «Невский 126» на Невском проспекте. Во время интимной близости, как утверждает канал, мужчина применил удушение, но «не рассчитал силу». Его партнерша потеряла сознание и умерла.

По данным представителей следственного комитета, на месте происшествия следователи провели осмотр, изъяли необходимые образцы и назначили комплекс судебных экспертиз, которые должны установить точную причину смерти и характер полученных травм. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее издание The Guardian писало о проблеме популяризации удушения во время секса через порно и приводило данные исследований, доказывающих опасность таких практик, даже если они согласованы участниками полового акта. В частности, выяснилось, что в крови у женщин, часто сталкивающихся с асфиксией во время интимной близости, повышены уровни белка, сигнализирующего о повреждениях головного мозга.



В начале осени в одном из апарт-отелей Петербурга произошло еще одно резонансное убийство. Жертвой стала 15-летняя девушка. В гостиницу ее привел знакомый. По версии следствия, он нанес подростку множественные ножевые ранения, а затем попытался покончить с собой. Для этого он нанес несколько резаных ран себе, но потерял сознание и был спасен прибывшими на место медиками. Возбуждено дело об убийстве.