В Петербурге мужчина зарезал 15-летнюю девушку и попытался покончить с собой

В Петербурге в одном из местных апарт-отелей произошло убийство, жертвой которого стала 15-летняя девушка, чье имя не называется. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу управления Следственного комитета по городу.

Там уточнили, что тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 7 сентября в здании отеля на Витебском проспекте.

«В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что, совершив убийство, молодой человек попытался покончить с собой, нанеся себе резаные раны, но потерял сознание и был спасен прибывшими на место медиками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК), сообщили в ведомстве.

О похожем случае в Москве стало известно 1 сентября. Как сообщалось, мужчина напал с ножом на свою бывшую супругу и ее нового мужа.

По данным силовиков, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка. Поссорившись с бывшей женой и ее новым мужем, мужчина напал на них и нанес женщине множественные коло-резаные раны, от которых она скончалась на месте. Новый супруг убитой также получил ранения, но выжил, позже ему оказали медицинскую помощь.

В свою очередь, нападавший попытался покончить с собой, порезав себя, но не довел дело до конца и был задержан.