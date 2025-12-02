Глава ВТБ дал прогноз по курсу рубля

В 2026 году курс российской валюты будет снижаться и преодолеет отметку в 90 рублей за доллар. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1». Он положительно оценил потенциальную динамику.

По словам Костина, на курс будут влиять несколько факторов. В частности, это сокращение объемов продажи валюты Центробанком, снижение доходов бюджета на фоне падения мировых цен на нефть при росте скидки на российские сорта. Эти процессы, по его мнению, создают условия для дальнейшего ослабления российской валюты.

Костин отметил, что снижение курса может иметь позитивный эффект. «Я думаю, что это даже и неплохо, потому что для экспортеров и для бюджета выход стоимости рубля на траекторию 90 плюс будет иметь положительный результат», — сказал он. По его словам, более слабый рубль увеличивает рублевые доходы от внешнеторговых операций и поддерживает фискальную систему.

Глава ВТБ ранее уже неоднократно говорил о том, что переукрепленный рубль может быть вреден для экономики. Так, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме летом он предложил «отруливать» к курсу выше 90 рублей за доллар, поскольку «такой уровень был бы благоприятным и для экономики, и для бюджета».

Однако через несколько месяцев в публичной беседе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым Костин дал понять, что его обеспокоенность курсом рубля сильно преувеличена.

«Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет», — ответил Костин на просьбу парламентария оценить перспективу курса 95-98 рублей за доллар.



В этом году рубль заметно укрепился к мировым валютам. В частности, по отношению к доллару он вырос на 23%. В ноябре тенденция сохранилась. Аналитики уже озвучили прогнозы на конец года.