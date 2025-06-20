Главы крупнейших российских банков назвали текущий курс рубля вредным для экономики

Глава Сбербанка Герман Греф считает текущий курс рубля к доллару заниженным и вредным для экономики. Своим мнением он поделился во время делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ.

«Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет», — пояснил свою позицию Греф. Он предположил, как эта ситуация приведет к дефициту бюджета, и в конце года Минфин будет искать новые источники для покрытия этого дефицита. «Скорее всего таким источником будет рыночное привлечение», — добавил глава Сбербанка.

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Ранее с аналогичным мнением на ПМЭФ выступил и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он предложил «отруливать» к курсу выше 90 рублей за доллар, поскольку «такой уровень был бы благоприятным и для экономики, и для бюджета». В числе факторов сильного укрепления рубля, которое наблюдается в последние месяцы, он назвал обязанность крупнейших экспортеров продавать часть валютной выручки. «Зря мы сегодня продаем валюту», — отметил Костин.

С главами крупнейших российских банков солидарен и первый вице-премьер Денис Мантуров. По его оценке, оптимальным для экспортеров и импортеров является курс на уровне 100 рублей за доллар. А укрепление рубля давит на несырьевой неэнергетический экспорт, добавил он.

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Ранее на ПМЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил укрепление рубля недостаточным спросом в экономике на фоне жестких мер Центробанка. Согласно апрельскому прогнозу ведомства, в этом году ожидалось среднегодовое значение курса на уровне 94,3 рублей. Однако по факту в течение июня цена за доллар не превышала 80 рублей.