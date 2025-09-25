EN
Экономика

Курс рубля оказался индифферентным для главы одного из крупнейших госбанков России

2 минуты чтения 15:15

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ему будет «хорошо» при любом курсе рубля. Об этом, как передает корреспондент РБК, он сказал во время пленарного заседания XXII Международного банковского форума. 

«Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет», — ответил Костин на просьбу председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова оценить перспективу курса 95-98 рублей за доллар. 

В то же время в июне на полях Петербургского международного экономического форума Костин утверждал, что укрепление рубля вредно для российской экономики. Тогда он говори, что необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. Глава ВТБ тогда подчеркивал, что такой курс российской валюты положительно скажется и на бюджете и на экономике страны.

С ним тогда согласился глава Сбербанка Герман Греф. Он назвал текущий курс рубля к доллару заниженным и вредным для экономики. «Очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет», — пояснил он свою позицию.

Согласно прогнозу Минэкономразвития в сентябре курс рубля будет крепче, чем ожидалось весной этого года. Так, в ведомстве прогнозируют, что среднегодовой курс доллара в 2025-м составит 86,1 рубля вместо апрельских 94,3.

Российский рубль укрепляется с осени 2024 года. По состоянию на 25 сентября официальный курс доллара, по данным Центробанка, составляет 83,9 рубля за единицу.

