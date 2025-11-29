Эксперты оценили риски обвала рубля в декабре

В 2025 году рубль значительно укрепился к мировым валютам — только к доллару он вырос на 23%. Эта тенденция продолжилась и в ноябре. Опрошенные «РБК Инвестиции» аналитики рассказали, что будет с национальной валютой в декабре.

Официальный курс доллара, который устанавливает Центробанк, в ноябре плавно снижался к рублю и к 29-30 ноября упал до уровня 78,2 рубля, потеряв за месяц 2,83%. Издание отмечает, что это минимальная цена с 24 июля 2025 года, когда курс был на уровне 78,4 рубля.

Курс евро за месяц упал на 2,75% и в последние выходные ноября установился на отметке ₽90,8 рубля. При этом в конце месяца европейская валюта впервые с начала лета недолго стоила меньше 90 рублей.

Аналитики, с которыми поговорили журналисты издания, основным фактором укрепления рубля назвали геополитическую ситуацию, а также надежды на скорое завершение войны в Украине.

Бывший силовик убил королеву красоты Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится Криминал 13 минут чтения

Кроме того, на курс национальной валюты влияют:

— баланс экспорта и импорта в условиях санкций;

— ключевая ставка, которую Банк России держит на высоком уровне (сейчас она составляет 16,5% годовых);

— продажа валютной выручки экспортерами — по данным ЦБ в октябре крупнейшие экспортеры увеличили продажу валюты на 68% по сравнению с сентябрем до 8,2 миллиарда долларов;

— валютные операции Минфина и Центробанка на открытом рынке;

— цены на нефть — в ноябре нефть марки Brent подешевела на 2,7%.

«Рост цен на нефть — один из факторов поддержки курса рубля, поэтому резкое падение цен на нефть от текущих низких уровней может стать фактором ослабления», — пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин.

Он считает, что в краткосрочной перспективе национальная валюта, вероятно, удержится в диапазоне 80-83 рубля за доллар при условии стабильности внешних факторов. «Тем не менее, ближе к концу года возможна умеренная коррекция курса в сторону 85 рублей за доллар», — добавил Брагин.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине Интернет и мемы 6 минут чтения

С его прогнозом согласна старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Она считает, что «если не будет влияния со стороны разовых факторов и геополитики», то в декабре доллар может стоить в диапазоне 80-85 рублей.

«Ожидаем в декабре средний курс доллара в диапазоне 81-82 рубля, евро — 92-93 рубля», — поделился своим прогнозом начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева напротив ждет «умеренного ослабления курса в направлении 90-92 рубля за доллар США».

«В базовом сценарии мы ожидаем, что рубль в декабре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 77-83 рубля за доллар, 89-96 рублей за евро», — сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Примерно такими же ожиданиями поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она считает, что в декабре доллар будет стоить 78-84 рубля, а евро — 90-96 рублей.