Журнал «Игромания» вернется в бумажной версии

Посвященный игровой индустрии журнал «Игромания» вернется в печатном виде спустя семь лет после выхода последнего бумажного номера. Об этом пишет портал издания.
Печатный номер объемом 127 страниц будет доступен 12 декабря, он будет посвящен лучшим играм за период с 1997 года по настоящее время. Его авторы также обещают, что номер будет содержать десятки лонгридов.
В пресс-релизе названы темы лишь трех из них — история русскоязычного гейминга, гонка игровых консолей и сексуализиация персонажей в видеоиграх. Обзорная ретроспектива игровой индустрии за последние 28 лет, по словам авторов, будет сопровождаться «отдельным любовным письмом» к ключевым играм каждого года.
Возрождение печатной версии журнала стало возможно после формирования новой редакции, пишет «Игромания». Возрожденный журнал будет выходить раз в три месяца, а каждый его выпуск станет мини-книгой, посвященной одной теме из игровой индустрии.
Также редакция планирует запустить выпуск цифровой версии журнала и восстановить цифровые архивы классических выпусков «Игромании». Проект пока не открыл предзаказ на новый номер, но обещает сделать это в ближайшее время.
Журнал «Игромания» издавался в печатной версии с сентября 1997 года по декабрь 2018 года. Прекращение его печати редакция обосновала снижением интереса читателей к бумажным версиям текстов и переходом в цифровую эпоху. После закрытия бумажной версии команда проекта сосредоточилась на развитии онлайн-портала и своих соцсетей.
Бумажная версия «Игромании» стала культовой у российских поклонников игровой индустрии, сама редакция объясняла это тем, что авторы решили сосредоточиться на тонкостях геймплея и прохождении игр, а не на привычном рассказе о новинках. Ранее журнал выходил ежемесячно — возрожденную версию его авторы охарактеризовали как путешествие по волнам ностальгии.