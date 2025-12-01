EN
Ученые создали продлевающий жизнь на 100% препарат

2 минуты чтения 16:42 | Обновлено: 17:27
Биотехнологическая компания из американского Майами Immorta Bio, занимающаяся вопросами долголетия, подала патентную заявку на препарат SenoVax, который является первым в своем классе средством для сенолитической иммунотерапии, пишет издание Longevity.Technology. По словам авторов разработки, их препарат способен продлить жизнь человека вдвое и способствует излечению самых тяжелых заболеваний.

В патентной заявке описывается механизм работы «вакцины против старения». Препарат «учит» иммунную систему человека точно выявлять и уничтожать постаревшие клетки. При этом, как отмечается, в отличие от традиционных сенолитических препаратов, которые химическим путем заставляют стареющие клетки самоуничтожаться, SenoVax действует посредством активации иммунной системы, что является потенциально более безопасным путем борьбы со старением организма.

Как напоминает издание, стареющие клетки негативно влияют на весь организм человека в целом. Так, они испускают воспалительные сигналы, которые повреждают ткани, ускоряют деградацию органов и создают благоприятную среду для развития рака. Удаление стареющих клеток из человеческого организма считается одним из самых перспективных методов лечения в области долголетия, говорится в публикации.

При этом SenoVax, судя по всему, способен не только замедлять старение, но и помогать борьбе человеческого организма с тяжелыми, в том числе онкологическими, заболеваниями. Так, по данным Immorta Bio, в ходе испытаний на животных применение SenoVax привело к значительному замедлению роста опухолей легких, молочной железы, головного мозга, кожи и поджелудочной железы.

Как отмечается, механизм действия нового препарата отличается от механизма действия традиционных противораковых средств. Последние воздействуют непосредственно на опухоль, тогда как SenoVax уничтожает стареющие клетки, способствующие образованию злокачественных новообразований.

«Уничтожая стареющие клетки, мы снижаем саму биологию старения, одновременно нарушая микросреду, благоприятную для развития опухоли и необходимую для ее выживания», — президент и главный научный сотрудник Immorta Bio Томас Ичим. При этом он подчеркнул, что запатентованный его компанией препарат является «фундаментальным сдвигом» в борьбе за продление человеческой жизни.

Фото:Immorta Bio, Inc

