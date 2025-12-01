EN
Интернет и мемы

В соцсетях составили «инструкцию по взрослению»

2 минуты чтения 14:42 | Обновлено: 15:09
В соцсетях составили «инструкцию по взрослению»

В тиктоке появились ролики, авторы которых вспоминают себя в возрасте примерно 20 лет и дают советы нынешним двадцатилетним людям. Их рекомендации основаны на личном опыте и касаются любви, дружбы, кардинальных перемен и путешествий. О новом тренде рассказала «Афиша Daily».

Издание поделило советы из тиктока на четыре части. Первая касается выхода из зоны комфорта и готовности рисковать ради лучшего будущего. «Когда тебе двадцать с небольшим, ты будешь работать с лучшими коллегами на свете, но работа будет высасывать из тебя все силы. Важно вырасти и уйти. Как ни больно это будет», — рассказала пользовательница по имени Никки.

Во второй части советов пользователи рассказали о важности вовремя отпускать людей и разрывать нездоровые отношения. Так, авторы роликов посоветовали в 20 лет «продолжать бесить» взрослых вдвое старше, которые будут проявлять ненависть, а также уходить от односторонней и фальшивой дружбы.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

В то же время пользователи соцсетей посоветовали научиться распознавать и ценить настоящую дружбу с теми, с кем человек познакомился в институте или общался с самого детства. Некоторые пользователи отметили, что другом на всю жизнь могут вовсе оказаться домашние животные.

Последняя часть советов относится к работе с травмами, а также умению доверять людям и давать им второй шанс. «Когда тебе двадцать с небольшим, в твоей жизни появится парень — сразу после самых травматичных отношений в твоей жизни. Ты будешь сомневаться, готова ли снова встречаться с кем-то и существует ли любовь вообще. Очень важно дать этому парню шанс», — говорится в одном из видео.

Одним из символов тренда стал микс из песен «Piano Man» Билли Джоэла и «Silver Springs» группы Fleetwood Mac. Его пользователи тиктока накладывают на свои ролики.

Фото:сериал «Эйфория» / HBO

