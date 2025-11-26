EN
Криминал

Школьницу заподозрили в убийстве матери и поджоге квартиры

2 минуты чтения 13:22

Следственный комитета в Петербурге сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства местной жительницы. Ее тело с колотой раной в области шеи нашли утром 26 ноября в доме на Ковалевской улице.

Других подробностей произошедшего силовики не рассказали. В то же время «Фонтанка» и «Комсомольская правда» пишут, что к убийству может быть причастна 13-летняя дочь петербурженки. По их данным, тело женщины нашли сотрудники МЧС, которые приехали тушить пожар.

«Комсомольская правда» утверждает, что школьница призналась в убийстве матери. «Это сделала я. Ночью. Отца не было дома, потому что он работает таксистом», — приводит издание слова девочки. Утверждается, что школьница сама устроила пожар в квартире, чтобы инсценировать нападение неизвестного.

Связанный с силовиками телеграм-канал Baza пишет, что изначально школьница рассказала правоохранителям, что неизвестный человек набросился на ее мать и попытался зарезать ее саму, а после поджег квартиру и сбежал. Однако позже школьница рассказала другую версию произошедшего. По ее словам, она сама убила мать, после чего нанесла себе порезы ножом и устроила пожар. Девочка, как пишет Baza, призналась, что историю с нападавшим она выдумала.

По информации источника 78.ru, после поджога девочка сбежала из квартиры через окно. Сейчас она находится в больнице. Baza отмечает, что школьница может избежать наказания, поскольку уголовная ответственность, согласно российскому законодательству, наступает с 14 лет.

По данным Shot, школьница спланировала убийство матери в онлайн-игре Roblox. Там, как утверждает телеграм-канал, она создала аватар женщины, который на одном из выложенных в соцсетях видео танцевал в огне под Инстасамку. Shot добавил, что мать школьницы постоянно контролировала, сколько времени ее дочь проводила в соцсетях, и не отпускала на встречи с друзьями, из-за чего в семье были частые ссоры.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник из Красноярского края зарубил свою бабушку топором после того, как она отчитала его за нежелание учиться. После этого подросток смыл следы крови и скрылся с места. Позже его задержали и отправили под стражу.

