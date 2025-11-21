EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Школьник зарубил ругавшую его за плохие оценки бабушку

2 минуты чтения 20:13

Жителя Краснодарского края обвинили в убийстве 58-летней бабушки из-за ссоры на бытовой почве. Это произошло 18 ноября в поселке Южный Туапсинского района, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что против 16-летнего школьника возбудили уголовное дело после того, как он зарубил женщину топором, а затем смыл следы крови, спрятал его и скрылся с места преступления. Подростка отправили под стражу, добавили в СК. 

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Пресс-служба не уточнила, что именно стало причиной ссоры, однако, как пишет «Комсомольская правда», на допросе школьник признался, что перед тем как ударить бабушку топором в шею, он сидел с ней дома за столом. Женщина ругала его за плохую учебу в школе.

По словам соседей, мать школьника умерла в 2017 году, после чего его забрала бабушка, оформив документы на опеку. «Слышали, для этого ей пришлось лишить отца парня родительских прав, только после этого ей разрешили мальчика взять под опеку», — рассказали соседи.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Они добавили, что ранее подросток не ссорился с бабушкой и помогал ей по дому. «Воды принесет, стул подвинет. Если вместе в магазин ходили, он ее всегда так бережно поддерживал за руку. Но вот за его учебу сильно переживала, хотела, чтобы школу окончил, в вуз поступил. Учился Илья (имя изменено), вроде, не очень хорошо. По-моему, его даже на второй год оставляли», — добавила неназванная жительница поселка.

По словам местных жителей, подросток не хотел учиться и говорил, что он уже взрослый и что может пойти на работу. В сообщении СК отметили, что сейчас следователи собирают доказательную базу. В рамках расследования школьнику назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»