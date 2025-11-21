Школьник зарубил ругавшую его за плохие оценки бабушку

Жителя Краснодарского края обвинили в убийстве 58-летней бабушки из-за ссоры на бытовой почве. Это произошло 18 ноября в поселке Южный Туапсинского района, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что против 16-летнего школьника возбудили уголовное дело после того, как он зарубил женщину топором, а затем смыл следы крови, спрятал его и скрылся с места преступления. Подростка отправили под стражу, добавили в СК.

Пресс-служба не уточнила, что именно стало причиной ссоры, однако, как пишет «Комсомольская правда», на допросе школьник признался, что перед тем как ударить бабушку топором в шею, он сидел с ней дома за столом. Женщина ругала его за плохую учебу в школе.

По словам соседей, мать школьника умерла в 2017 году, после чего его забрала бабушка, оформив документы на опеку. «Слышали, для этого ей пришлось лишить отца парня родительских прав, только после этого ей разрешили мальчика взять под опеку», — рассказали соседи.

Они добавили, что ранее подросток не ссорился с бабушкой и помогал ей по дому. «Воды принесет, стул подвинет. Если вместе в магазин ходили, он ее всегда так бережно поддерживал за руку. Но вот за его учебу сильно переживала, хотела, чтобы школу окончил, в вуз поступил. Учился Илья (имя изменено), вроде, не очень хорошо. По-моему, его даже на второй год оставляли», — добавила неназванная жительница поселка.

По словам местных жителей, подросток не хотел учиться и говорил, что он уже взрослый и что может пойти на работу. В сообщении СК отметили, что сейчас следователи собирают доказательную базу. В рамках расследования школьнику назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.