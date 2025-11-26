EN
Криминал

Россиянка случайно насмерть переехала свою дочь

2 минуты чтения 14:51 | Обновлено: 16:47
В подмосковном городе Пушкино 41-летняя местная жительница, имя которой не называется, случайно наехала на машине на свою двухлетнюю дочь. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. В пресс-релизе сказано, что инцидент произошел 25 ноября.

По предварительным данным, россиянка выезжала с парковки на автомобиле марки Kia и случайно наехала на девочку. Каким образом ребенок оказался вне машины, в полиции не уточнили. Ранее телеграм-канал Mash предположил, что девочка не была пристегнута и открыла дверь во время обгона, однако позже телеграм-канал обновил информацию.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

После женщина самостоятельно отвезла дочь в больницу, где та скончалась от полученных травм. В случае признания виновной россиянке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области не справился с управлением и сбил трех школьниц, которые стояли на тротуаре и ждали светофор. После этого он протаранил продуктовый магазин. Две девочки погибли, третью доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в середине февраля этого года стало известно, что инспектор ДПС Владимир Ахтанов сбил насмерть переходившую дорогу женщину в Саратовской области. Тогда СМИ писали, что инспектор вместе с коллегами искал пьяных водителей и «погнался за зерновозами», а погибшей оказалась мать четверых детей.

Фото:Telegram-канал «Подмосковная полиция»

