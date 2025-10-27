Россиянин протаранил продуктовый магазин и сбил насмерть двух школьниц

Водитель в городе Ревда Свердловской области не справился с управлением и наехал на трех школьниц, находившихся на тротуаре. Две девочки скончались, пишет региональная госавтоинспекция.

Третья школьница находится в тяжелом состоянии, она госпитализирована. Находившийся за рулем «Лады» 37-летний водитель не остановился после наезда на людей и следом врезался в продуктовый магазин.

По информации госавтоинспекции, школьницы ждали зеленого сигнала светофора для перехода дороги, водитель наехал на них из-за того, что не смог справиться с управлением. Личности девочек в настоящий момент не установлены, в публикации не сообщается о возбуждении уголовного дела против водителя.

Местный телеграм-канал «Ревдинский рабочий» сообщает, что инцидент произошел вечером 27 октября у магазина «Монетка». Именно в него якобы и въехала «Лада». Позже в канале было опубликовано видео с выездом машины за пределы дороги — на нем видно, что автомобиль на высокой скорости пересек два пешеходных перехода и едва не врезался в другую машину.

Прокуратура Свердловской области опубликовала отчет о текущем состоянии расследования инцидента. По данным силовиков, водитель «Лады» также доставлен в больницу. «Ревдинский рабочий» со ссылкой на слова официального представителя регионального управления МВД Валерия Горелых сообщает, что водитель был пьян.

Ранее стало известно о наезде машины «Нива» на толпу людей в Краснодарском крае. Инцидент произошел 26 октября около ночного клуба в станице Ленинградской Краснодарского края. МВД установило, что водитель был пьян — местные телеграм-каналы написали, что наезд произошел в результате драки. Один из ее участников сел за руль и наехал на стоящих у здания людей, одному из них потребовалась госпитализация.